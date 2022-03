Na de 0 op 9 in eigen huis staat Hans Cornelis met SKV Zwevezele nu voor uitmatch in Ninove: “Ideale gelegenheid om ons te herpakken”

VOETBAL TWEEDE NATIONALE AOndanks het feit dat SKV Zwevezele voor volgend seizoen geen licentie voor nationaal voetbal aanvroeg, leek de ploeg van coach Hans Cornelis toch de titel in tweede nationale A naar zich te willen toetrekken. Die ambities zijn wat getemperd na drie thuisnederlagen op rij tegen respectievelijk RC Gent, Zelzate en Merelbeke. In de stand zakte Zwevezele naar de vierde plaats met nu al een achterstand van 6 punten op leider Sparta Petegem.

“Het waren drie moeilijke tegenstanders”, blikt coach Hans Cornelis op de thuisnederlagen terug. “De erbarmelijke staat van ons terrein is zeker geen voordeel voor ons, maar uiteraard mogen we ons daar niet achter verbergen. Vooral onze laatste wedstrijd tegen Merelbeke van vorig weekend (0-1-verlies, red.) was bijzonder zwak”, gaat de 39-jarige Cornelis voort. “Wellicht was het onze slechtste partij van het seizoen. Door de nederlagen merk ik dat de gretigheid bij sommige spelers toch wat wegebt en in zekere zin is dat ook begrijpelijk. Als er aan een eventuele titel geen promotie is gekoppeld, werkt dat toch een beetje nefast.”

“Toch wil ik mijn team weer op het goede spoor krijgen en moeten we mikken op een stevige eindjump. Iedereen heeft hier fantastische voetbaltijden beleefd en daarvoor is iedereen ook enorm dankbaar. Als sportmannen zijn we het dan ook aan onszelf verplicht om tot op de slotdag nog alles uit de kast te halen om zo hoog mogelijk te eindigen”, stelt Cornelis, die al een vijftal jaar actief is bij Zwevezele. “Het is mijn taak als coach om mijn groep voor de eindsprint extra te motiveren zodat iedereen straks met een heel goed gevoel deze mooie club kan verlaten.”

Naar Ninove

Op speeldag 10, op 7 november, leed Zwevezele de eerste nederlaag van het seizoen door thuis met 1-2 te verliezen tegen Ninove, dat zo op de valreep ook de eersteperiodetitel kon pakken. Daarna volgden tien matchen zonder nederlaag waarna het tegenvallende drieluik van thuismatchen volgde. “De partij op Ninove is een ideale gelegenheid om ons te herpakken”, besluit Cornelis, die nog geen nieuwe uitdaging naar volgend seizoen toe gevonden heeft. “Ninove is een goed voetballende ploeg en beschikt over een kunstgrasveld. Hopelijk kunnen we nog eens goed voetbal op de mat brengen. Dit jaar zijn we op verplaatsing nog ongeslagen. Bevestigen buitenshuis is dus het motto.”

Tweede nationale A: VK Ninove - SKV Zwevezele: zaterdag 19 maart om 19.30 uur

Lees ook: voetbal in tweede nationale A