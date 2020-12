Na Castors weer topaffiche voor Margot Vanhoutte en Waregem: “Opnieuw zonder druk spelen”

Basket Waregem is blij weer op het hoogste niveau van het vrouwenbasketbal te kunnen spelen. Na de nederlaag in Braine willen de speelsters van coach Frederic Claessens nog meer hun tanden laten zien tegen Kangoeroes. “Voor ons is elke wedstrijd er eentje waarin we kunnen bijleren”, vertelt Margot Vanhoutte. “Kangoeroes Mechelen is een heel goede ploeg en heeft veel buitenlandse speelsters in de rangen. Ons doel is om de opdrachten die de coach meegeeft zo goed mogelijk uit te voeren en te groeien doorheen de match.”

Het afhaken van twee ploegen (Charleroi en Verviers-Pepinster) voor dit seizoen, maakt de competitie beperkter. Winstkansen zijn dus schaarser, maar er hangt wel geen degradatie in de lucht. Waregem is nu al zeker dat het ook volgend seizoen op het hoogste niveau kan spelen, ook al wordt er dit seizoen niet of weinig gewonnen. “We willen de komende maanden vooral ervaring opdoen op het hoogste niveau”, klinkt het bij Vanhoutte. “Aangezien er straks geen dalers zijn, kunnen we zonder druk spelen, want we weten dat we ook volgend seizoen op dit niveau zullen aantreden. Hierdoor valt er enige druk van de schouders en kunnen we iets meer zonder stress spelen.”

Livestreaming

Dat de competitie herbegonnen is, is al een succes op zich. “Ik vind het eerst en vooral leuk dat we opnieuw kunnen basketbal spelen. Het tweemaal testen per week is noodzakelijk en dit zullen we dan ook steeds volgens het protocol doen”, geeft Vanhoutte mee. “Matchen zonder publiek afwerken is natuurlijk nooit leuk, maar ik vind het wel een goede oplossing als de matchen live gestreamd worden via Facebook bijvoorbeeld.”

“Volgens mij moeten we er niet echt meer op hopen om nog matchen met publiek te kunnen spelen. Mocht het wel nog kunnen, dan zou dat natuurlijk heel leuk zijn. Het zou ook tof zijn voor de andere competities indien ze nog zouden kunnen herstarten, maar dat weten we natuurlijk niet”, besluit Vanhoutte.