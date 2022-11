Na bekerwinst tegen Wijgmaal kijkt Mathieu Vanneste (Menen) al uit naar CL-duel tegen Trentino: “Wout D’Heer zal geen medelijden hebben”

VOLLEYBAL BEKER VAN BELGIEDecospan Menen heeft zich zonder problemen geplaatst voor de halve finale van de Belgische beker. Berg-Op Wijgmaal, leider in tweede nationale B, weerde zich kranig in zijn “match van het jaar”, maar de Liga A-ploeg klaarde de klus in drie sets (14-25, 19-25 en 19-25). Donderdag spelen de groenhemden in Italië hun eerste Champions League-duel tegen Trentino.

Receptie-hoekspeler Mathieu Vanneste startte in de basis en noemde het bekerduel tegen het bescheiden Wijgmaal ook voor Menen een unieke ervaring. “De zaal van Wijgmaal is nog zoveel kleiner dan wat we in Menen gewoon zijn”, licht de 23-jarige Vanneste toe. “Hun terrein is de nationale reeksen in feite onwaardig. Er is maximum anderhalve meter opslagruimte. De club kreeg al drie jaar een uitzondering om toch in de zaal te mogen spelen. Vanaf komend seizoen moeten de Leuvenaren andere oorden opzoeken. Toch had de thuisploeg er alles aan gedaan om er een uniek event van te maken. De weinige plaats die er was, werd optimaal benut. Er was enorm veel lawaai en de supporters zorgden voor veel sfeer waardoor het heel leuk spelen was”.

Zoals verwacht kwam Menen nooit in de problemen. “We wisten dat het belangrijk was om goed te starten om bij de thuisploeg alle geloof in een stunt weg te nemen. Er was één moment in de tweede set waarin we een reeksje tegen kregen, maar uiteindelijk raakten we daar vrij eenvoudig uit. Wijgmaal heeft zich goed geweerd, speelde bij momenten goed volleybal en bleef ervoor gaan. De foutenlast lag niet te hoog waardoor het geregeld tot rally’s kwam. Na onze mindere competitiestart was het voor onze teamspirit nog eens goed om overtuigend te winnen. We konden ook een aantal zaken uitproberen. In die zin kwam deze wedstrijd op het juiste moment. In de halve finale nemen we het op tegen Borgworm. Na onze wedstrijd keken we via de livestream nog naar hun kwartfinale tegen eerstenationaler Hemiksem. Tot onze verbazing liep de thuisploeg met enkele ex-Liga A-spelers uit tot 2-0. Het team van coach Alain Dardenne kreeg zelfs een matchbal … maar toen viel onze verbinding weg. Chapeau voor Borgworm dat ze het uiteindelijk nog haalden. Wij kijken in ieder geval uit naar de halve finale (eerst uit op 3 december en dan thuis op 17 december, red.). Na onze competitienederlaag hebben we iets goed te maken”.

Vanneste is bezig aan zijn vierde jaar bij Menen en ligt ook komend seizoen nog onder contract. Tegen Wijgmaal mocht hij voor het eerst dit seizoen starten. “Dat was inderdaad al even geleden, maar dat is de verdienste van Jiri Hanninen en Max Capet die het goed doen. Ik vond mijn prestatie tegen Wijgmaal wel ok. Het was vooral belangrijk om rust en stabiliteit te tonen. Ik denk dat ik coach Frank Depestele laten zien heb dat hij op mij kan rekenen als dat nodig is. Maar dat weet hij wel”.

Volledig scherm Menen-manager Anne Verhelst poseert met Roel Nuijts, coach van Wijgmaal en van 2005 tot 2007 speler bij Menen. De tweedenationaler liet speciale truitjes maken voor de klapper tegen de Liga A-ploeg. © Foto Volley Menen/RV

Weerzien met Wout D’Heer in Trentino

De volgende opdracht voor Vanneste en co is er eentje van een heel ander kaliber. Dankzij het schitterende seizoen van vorig jaar staat Menen immers voor het eerst in zijn geschiedenis in de Champions League. Donderdag is de grensploeg te gast bij de Europese topper Trentino. “Van Wijgmaal naar Trentino, dat is van het ene uiterste naar het andere”, glimlacht Vanneste. “Als team hebben we maar één opdracht en dat is genieten. We moeten realistisch zijn. Met onder meer drie spelers in hun rangen die wereldkampioen zijn geworden, beschikt Trentino over absolute wereldtoppers. We gaan onze ogen de kost geven, proberen zoveel mogelijk bij te leren en zo goed mogelijk mee te spelen. Zelfs al wordt het een droge 3-0, dan moeten we er zoveel mogelijk van genieten. De meeste van onze spelers gaan iets dergelijks nooit meer meemaken”.

“Het duel met Trentino wordt een weerzien met Wout D’Heer. We zaten samen op de Volleybalschool. Ik ken hem dus goed. Wout is twee jaar jonger dan ik, maar hij was zo getalenteerd dat hij in de nationale jeugd basisspeler was in mijn leeftijdscategorie. In 2018 wonnen we samen brons op het EK U20. Wout is een heel sterke speler, het is met reden dat hij bij een topclub in Italië speelt en niet langer in België bij bijvoorbeeld Aalst. Het zou tof zijn als Wout donderdag tegen ons zou mogen spelen, al zal hij zeker geen medelijden tonen.”