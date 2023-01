Na 3-1-zege tegen VHL zijn Mathieu Vanneste en Menen quasi zeker van top zes: “Bekerfinale blijft onze topprioriteit”

Coach Frank Depestele koos voor het duel met VHL opnieuw voor Basil Dermaux als hoofdaanvaller ten nadele van Lou Kindt. Ook hoekspeler Mathieu Vanneste behoorde tot de starting six. Na zijn knappe invalbeurt tegen Aalst kreeg de bijna 24-jarige hoekspeler voor het duel met zijn ex-ploeg VHL de voorkeur op de Fransman Maxime Capet. “De coach had me vooraf al laten weten dat ik zou mogen starten”, aldus Vanneste, die van 2016 tot 2019 in Leuvense loondienst volleybalde. “Ik had het vrij goed gedaan tegen Aalst en afgelopen week ook goed getraind. Het was leuk dat ik het vertrouwen kreeg tegen mijn ex-team. Ik heb nog heel wat vrienden bij VHL. Met Simon Peeters bijvoorbeeld heb ik nog samengewoond, met anderen zat ik samen op de Volleybalschool. Het was dus wel een speciale wedstrijd voor mij, maar het allerbelangrijkste was uiteraard om de zege te pakken. Dankzij deze driepunter zijn we zo goed als zeker van een plaats bij de top zes en we hebben zelfs zicht op de top drie.”

Tevreden over prestatie

“We kwamen snel op een 3-1-voorsprong, maar de bezoekers namen met 3-6 onmiddellijk over. Onze openingsset was niet zo slecht, maar VHL speelde heel secuur. Wij ontwikkelden te weinig opslagdruk en lieten na om onze kansen af te maken. In de daaropvolgende sets lukte dat wel. Basil had last van krampen in de kuit en bleef in de laatste set aan de kant. Lou viel in en deed dat heel goed (Kindt scoorde in de vierde set zeven punten, red.). Ik was achteraf ook tevreden met mijn eigen prestatie. Ik ben op geen enkel moment onderuitgegaan. Maar veel belangrijk is uiteraard dat we als team de drie punten pakten”.

De zege tegen Leuven brengt Menen op gelijke hoogte van Gent en de Leuvenaars. Mikt Menen nu hoger? “Hoe hoger we eindigen in de reguliere competitie, des te beter de uitgangspositie in de play-offs. We spelen nog in Maaseik en in Roeselare. In de eigen zaal krijgen we nog Borgworm en Achel over de vloer. Zes op twaalf is haalbaar en alles wat we tegen Maaseik en Roeselare pakken, is bonus. De zege tegen Leuven geeft ons wat ademruimte met het oog op de play-offs, maar het is niet zo dat we ons hoofddoel, de bekerfinale, nu opzij gaan schuiven om hoger te geraken in het klassement.”

Druk bij Roeselare

Op zondag 26 februari staat Menen voor de tweede keer in zijn geschiedenis in de finale van de Belgische beker. De tegenstander is het ongenaakbare Roeselare. “De beker blijft onze topprioriteit. We moeten realistisch zijn. Met een budget dat drie tot vier keer hoger ligt dan het onze is Roeselare topfavoriet. Een finale blijft echter speciaal en elke wedstrijd moet gespeeld worden. De druk ligt bij de tegenstander en misschien zijn er toch enkelen bij wie de stress parten zal spelen. Wij gaan het Roeselare in ieder geval zo moeilijk mogelijk maken.”

Er wacht Menen alweer een drukke week. Zaterdag is er de trip naar Maaseik, maar eerst is er de slotmatch in de Champions League. Kan Menen woensdag voor eigen publiek tegen Karlovarsko zijn eerste set winnen? “Ik zou zelfs meer zeggen, namelijk dat we voor de winst gaan”, zegt Vanneste resoluut. “Uit de heenmatch weten we dat we de Tsjechen aan kunnen. We verloren net als tegen Trentino en Kedzierzyn ook wel met 3-0, maar het gevoel was helemaal anders. Hopelijk komt er wat volk om ons aan te moedigen. Hoofdsponsor Galloo gaf alvast 500 gratis tickets weg. We gaan voluit voor de zege om zo ons avontuur in de Champions League met een positieve noot af te sluiten.”

