Na 100 beklimmingen van de Moskesstaat overwint Joeri Deleener 80 keer de Muur: “Ik wil iedereen bedanken”

Enkele overlijdens in de eigen entourage hadden Joeri Deleener er vorig jaar al toe aangezet om zich in te zetten voor Kom op tegen Kanker. In 2021 reed hij 100 keer de Moskesstraat op. Dat succesverhaal kende nu een vervolg in Geraardsbergen. “Om 4u30 begon ik aan mijn onderneming om de mogelijke hitte tegen te gaan. Eerst reed ik de Muur af, zodat ik me nog wat kon opwarmen (lacht). Na 25 rondjes heb ik een korte pauze van enkele minuten ingelast om me te ontdoen van been- en armstukken. Toen ik aan mijn onderneming begon, wees het kwik amper 10 graden aan. Gaandeweg liepen de temperaturen op, maar het bleef voor mij en de supporters steeds draaglijk. Indien het meer dan 30 graden zou geweest zijn, zou het toch een pak moeilijker geweest zijn.”

Volledig scherm Joeri Deleener is blij met het ingezamelde bedrag. © RV

Middageten

Joeri Deleener laste een tweede break in na 52 rondjes. Op dat moment had hij het record al op zak. “Ik heb toen 20 minuten uitgetrokken om te eten. Tijdens mijn tocht had ik al gels gebruikt, maar ik wou dat zeker in het begin toch wat beperken. Het was wikken en wegen om te bepalen welke voeding ik zou gebruiken. Even overwoog ik om pasta te eten, maar dat had ik ’s morgens in de vroegte ook al gedaan. Uiteindelijk werden het simpele boterhammen met confituur. Licht verteerbaar en toch rijk aan koolhydraten. Na die break heb ik doorgefietst tot 18 uur. Uiteraard voelde ik toen de verzuring. De laatste 10 ronden waren zwaar, maar ik wou eindigen op een mooi rond getal. 80 dus. Er waren nogal wat supporters aanwezig. Voor hen wou ik ook niet te laat stoppen. Na 80 beklimmingen vond ik dat het mooi geweest was. Ik wil iedereen bedanken voor de steun.”

Volledig scherm Grote vreugde na de tachtigste passage van de Muur. © RV

Kom op tegen Kanker

Met zijn actie zamelde Joeri Deleener 6.551 euro in voor Kom op tegen Kanker. Dat bedrag kan de komende dagen nog wat oplopen. “Uiteraard wil ook iedereen bedanken voor de financiële steun. Ten opzichte van mijn actie op de Moskesstraat is het ingezamelde bedrag verdubbeld. Of ik al nieuwe plannen heb? Ik mag nu even genieten van wat vakantie, maar nadien bekijk ik of een nieuw project mogelijk is. Enkele sponsors gaven al aan dat ze me verder willen steunen. Voorstellen zijn welkom. Ligt er in Hoei ook een Muur? Oei, daar moet ik even over nadenken (lacht). Dat lijkt me toch wel stevige kost.”

Volledig scherm Joeri Deleener wil nieuwe plannen maken om Kom tegen Kanker te steunen. © RV

Muur of Moeskesstraat?

Elke wielerliefhebber wil toch wel weten wat nu het zwaarste is. De Muur of de Moskesstraat? Joeri Deleener is duidelijk. “De Muur. Ten eerste is de klim langer. Ik zat 250 kilometer op de fiets; daarvan moest ik er 88 klimmen. Het zal misschien verbazen, maar ook de afdaling van de Muur is lastiger. De Moskesstraat kan je vlot naar beneden rijden. Je krijgt wat tijd om te recupereren en eventueel iets te eten of te drinken. Bij de Muur is dat minder het geval. De afdaling van de Muur van Hoei? Oei, geen flauw idee.”