Na 1-2-verlies tegen Olsa Brakel moet Lyra-Lierse naar de herkansing tegen Belisia Bilzen: “Jammer dat we nu die extra wedstrijd moeten spelen”

1-2 stond het na 95 minuten voetballen, het had net zo goed ook 6-2 kunnen zijn. Na het laatste fluitsignaal kreeg de thuisploeg een staande ovatie van het thuispubliek, want dat de amusementswaarde erg hoog lag in die tweede helft, mag duidelijk zijn. Wat Lyra-Lierse na een belabberde eerste helft in de tweede helft op de mat legde, dat was nog ongezien. Een hele Matterhorn aan kansen, niet vijf, niet tien, maar wel twintig corners in de tweede helft, constante druk op de tegenstander, een erg bedrijvige en constant dreigende Jiri Struyf, maar ook: Lars Lenvain, invallersdoelman bij Brakel na de pauze, die de wedstrijd van zijn leven speelde, alsof hij alles te bewijzen had en in de laatste wedstrijd van het seizoen zijn positie moest veilig stellen. En dat allemaal om niets, behalve de winstpremie.

Want versta dit goed: Olsa Brakel ligt er nu uit, omdat het geen licentie heeft om hogerop te gaan voetballen. Lyra-Lierse heeft die licentie wel, en daarom worden de Pallieters opgevist om woensdag aan de slag te gaan in een herkansing tegen de verliezer uit Eendracht Aalst - Belisia Bilzen. Belisia verloor die wedstrijd zondag in Aalst met 2-0, en komt daarom woensdag naar Berlaar afgezakt.

“Goed dat we dat vangnet nog hebben, anders was het nu over en out geweest”, reageerde Gianni Vets na afloop. “Ik had die extra wedstrijd liever niet gespeeld, want we zijn tenslotte allemaal amateurs. Op iets langere termijn zou zo’n extra wedstrijd belastend kunnen zijn, maar goed, het is nu zo. Tegen Belisia hebben we uit gewonnen, maar thuis verloren. Dat mag ons dus niet opnieuw overkomen of we kunnen de promotie vergeten.”

Zelden een ploeg zo zien imponeren in de tweede helft. Een massa kansen, een massa corners, maar de doelman verslaan... o nee. “Ja, tijdens de rust hebben we bijgesteld en zijn we in een andere veldbezetting gaan spelen, in ruitvorm. Zo konden we meer druk zetten. Het minste wat je kan zeggen is dat dit wel gelukt is. Alleen, de bal wilde er na die penalty niet meer in, wat we ook probeerden, corners, flankvoorzetten, infiltraties. En die doelman speelde de match van zijn leven. Een verdiende winstpremie voor hen, zou ik zeggen, al was er ook veel geluk mee gemoeid. In de eerste helft liepen we achter de feiten aan, na de pauze liepen we er over, maar kwamen we jammer genoeg maar één keer tot scoren. Eén keer ging de bal er via Elio Balbi toch in, maar werd het doelpunt afgekeurd wegens off-side. En in de eerste helft werd de bal ook twee keer op de doellijn ontzet. Ook dat nog. Nee, het mocht echt niet zijn voor ons.”

Lyra-Lierse - Olsa Brakel 1-2

Lyra-Lierse: Sterkens, Balbi, Struyf, Vets, Kil (85' Nys), Adesanya, Lambreghts, Weuts, Van den Buijs, Schaessens, Peffer.

Olsa Brakel: Otte (46' Lenvain), Cocquyt (80' Warre Neufkens), Desmet (80' Flor Neufkens), Nelis, Van Eerstvelde, Buysens, Bogaert, Shala (66' De Geyter), Cordie, D’Hondt, Capelleman.

Doelpunten: 6' Cocquyt (0-1), 36' D’Hondt (0-2), 74' Peffer (1-2, pen.).

Geel: Vets, Desmet, Capelleman.

Lees ook: meer voetbal in tweede nationale