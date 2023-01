Myles Cale en Limburg United boeken ruime zege tegen Circus Brussels: “De terugkeer van onze grote leider Maxime De Zeeuw is een zegen voor het team”

Clubkiné Pieter Hayen van Movenda en Limburg United moest het duo Maxime De Zeeuw (voetbreuk) en Anthony Lambot (scheur ligament) klaarstomen voor de dertiende speeldag van de BetFirst BNXT League tegen Circus Brussels. De rentree van De Zeeuw was meteen een schot in de roos. Lambot bleef veiligheidshalve nog op de bank. De boys van T1 Raymond Westphalen konden tegen de rode lantaarn zich geen uitschuiver permitteren in de race richting Elite Gold. Bij Brussels vierde de Amerikaanse power forward DJ Laster zijn debuut. Een collectief sterk United boekte een ruime 102-81 overwinning.

Het team van Jean-Marc Jaumin zit in een leerproces. Veel gekwetsten spelers en het is nog puzzelen om een sterk blok te vormen. Toch bood Brussels flink weerstand tegen een sterk offensief Limburg United. In het tweede schuifje kon United, waar de jongeren Toon Ceyssens, Jarne Lesuisse en Yannick Dammen subliem speelden, een kloofje (53-42) slaan bij de rust. In het derde quarter was er even concentratieverlies en Brussels met een uitmuntende vlotscorende Duitser Ferdinand Zylka kwam terug tot op vier punten (69-65). Met twee bommen op rij zorgde Maxime De Zeeuw voor een geruststellende kloof einde derde quarter. Het werd uiteindelijk een ruime overwinning.

Tevreden T1 Raymond Westphalen

Raymond Westphalen glunderde na de wedstrijd. “We toonden tegen een moedig Brussels een uitstekende reactie na de nederlaag bij Kangoeroes Mechelen. De terugkeer van Maxime De Zeeuw is zeer belangrijk voor ons team op alle vlakken. Hij speelde amper een kwartier, maar scoorde acht punten, vijf assists en drie rebounds. Zijn ervaring hebben we meer dan twee maanden moeten missen. Het leiderschap is belangrijk voor onze youngsters. Dat is wat ik bedoelde de voorbije wedstrijden met de jonge kerels rijper te maken. Ze moeten nog veel leren en ook het willen begrijpen dat ze soms minder spelen. Als ze hun taken uitvoeren zoals het moet, krijgen ze meer speelminuten en vanavond ben ik zeer tevreden over een subliem trio met Toon Ceyssens, Jarne Lesuisse en Yannick Dammen. Ook begint Myles Cale meer zijn draai te vinden. Ik heb nu ook meer rotatiemogelijkheden en we creëren ook meer stops. Zo kunnen we ons snel basketbal brengen waar United symbool voor staat. Hopelijk kunnen we deze glansprestatie doortrekken zondagnamiddag in Charleroi.”

Topschutter Myles Cale

Wat een schitterende wedstrijd van flankspeler Myles Cale. De Amerikaan uit Middleton werd topschutter met 22 punten, zeven rebounds en drie assists. “Ik ben blij met de collectieve prestatie. We speelden een knappe wedstrijd, die we absoluut moesten winnen. De terugkeer van Maxime De Zeeuw is een zegen voor ons team. Hij is de ‘Big Leader’. Ook naast het veld en op training kunnen we allemaal nog veel van hem leren. Het is ook een supertoffe kerel en ik begin meer mijn draai te vinden. Of dit mijn beste prestatie is sinds ik bij United speel? Tegen Luik werd ik topschutter met 24 punten en in die wedstrijd leverde ik ook een sterke prestatie. Ach, het is vooral belangrijk dat we één blok vormen. Heb je die jonge gasten vanavond gezien? Het trio Lesuisse, Ceyssens en Dammen was niet af te stoppen. Die jongens kunnen een mooie toekomst uitbouwen.”

Spirou Charleroi

“Zondag moeten we deze prachtige prestatie bevestigen met de lastige verplaatsing naar Spirou Charleroi. Met alle respect voor Brussels, maar de Henegouwers zijn toch van een ander kaliber. We moeten die partij agressief aanpakken en veertig minuten lang geconcentreerd blijven. Er staan nog vijf wedstrijden op het programma. We moeten zeker nog enkele matchen winnen om zeker te zijn van de Golden League. Gezien de kwaliteiten in onze groep moeten we het Elite Gold ticket absoluut bemachtigen”, besluit de 23-jarige Cale.

LIMBURG UNITED: Cale 22, Ceyssens 16, Stein 14, Lesuisse 12, De Zeeuw 8, Dammen 8, Desiron 7, Delalieux 5, Dedroog 5, Hammonds 3, Leemans 2.

CIRCUS BRUSSELS: Zylka 28, Laster 16, Hazard 14, Ekamba 8, Llorente 6, Skipper-Brown 5, Kohajda 4, Tshibangu 0.