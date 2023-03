Mylan Carrasco, broer van Rode Duivel Yannick, zaterdag met KSK Heist tegen Hoogstraten: “We mogen nog steeds dromen van de top drie, toch?”

Eigenaar Nathan Crockett laat Rupel Boom niet in de steek bij eventuele degradatie, maar: “Ik sta open voor een overname”

Acht finales resten Rupel Boom nog om te realiseren wat hoe langer hoe minder waarschijnlijk lijkt: het behoud. De Steenbakkers tellen intussen al zes punten achterstand op de barrageplek en behoudens een sportief mirakel lijkt die kloof onoverbrugbaar. Natuurlijk zijn er nog 24 punten te verdienen, om te beginnen zondag op het veld van Tienen, maar met amper vijf zeges in de eerste dertig wedstrijden zal de groep van Kevin Nicaise nu op korte termijn boven zichzelf moeten uitstijgen. Doen ze dat niet, dan moeten de Steenbakkers zich voorbereiden op een seizoen in tweede nationale en is het de vraag welke rol eigenaar Nathan Crockett dan nog zal spelen? We vroegen het hem zelf.