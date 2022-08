MVP Thibaut Vervoort en 3x3 Team Antwerp knallen in Debrecen: “We zijn een winnaarsmentaliteit aan het kweken”

Hebben onze Belgen iets met Debrecen? Vorig jaar dwong het in de Hongaarse studentstad de kwalificatie af voor de Olympische spelen in Tokio. Veertien maanden later is Team Antwerp opnieuw aan het feest. Voor het eerst in zijn bestaan pakte het een overwinning in een World Tour. Het zegt veel over de ontwikkeling van het team. De Masters zijn het hoogste haalbare in het 3x3-circuit. Dat Team Antwerp vroeg of laat een Master naar zijn hand ging zetten, was een kwestie van tijd. Het team is geprofessionaliseerd, en dat werpt nu zijn vruchten af. Op de openingsspeeldag in Debrecen kwam Antwerp nog met de schrik vrij. “In 3x3 is de start van een wedstrijd erg bepalend”, zegt Thibaut Vervoort over wedstrijd één. “Langs de andere kant zie je dan dat we aan maturiteit en ervaring gewonnen hebben. In het verleden lukte het niet altijd om zo’n wedstrijd te doen draaien. We gaan nu beter om met de stress. Uiteindelijk klopte we Londen na overtime.”