Muide mag titel vieren dankzij twee late treffers tegen Akkers Middelburg: “Van de ene emotie in de andere”

VOETBAL VIERDE PROVINCIALE AStandaard Muide Gent is kampioen in vierde provinciale A. De Gentenaars dwongen pas in de absolute slotfase van hun laatste competitiematch de zege bij Middelburg af en verzekerden zich zo van de titel.

Afgelopen weekend stond Standaard Muide voor een zware opgave in zijn laatste wedstrijd van het seizoen. Het moest winnen bij Middelburg, de derde in de stand, om de titel te pakken. Bij elk puntenverlies kon concurrent SKV Oostakker profiteren, mits winst volgend weekend. “Het moest nu gebeuren”, weet coach Mike Lammens. “We waren de betere ploeg, maar hun doelman maakte het wel heel erg spannend voor ons. Het duurde tot de laatste seconden. Toen we die bevrijdende 0-1 maakten was de ontlading enorm.”

“We zijn de terechte kampioen. We verloren dit seizoen slechts twee keer, telkens tegen Oostakker door uitsluitingen bij ons. Als we minder blessureleed hadden gekend, was de titel wellicht al eerder binnen geweest.”

Lammens bekroonde zijn debuutseizoen als hoofdtrainer meteen met een prijs. “Toen ik enkele jaren geleden door een zware knieblessure moest stoppen met voetballen werd ik T2. Afgelopen zomer kreeg ik van het bestuur de kans om T1 te worden. Meteen kampioen worden, dat is onbeschrijfelijk. Ik leerde zoveel bij van mijn T2 Matthias Bernaert en de spelersgroep. We kijken al uit naar de uitdaging van derde provinciale.”

Cirkel is rond

Ook voor Bernard Balcaen werd het een mooi verhaal. De aanvoerder verliet Muide in 2019 en keerde na een jaar vol blessureleed bij VSV Gent terug naar het oude nest. “Voor mij is de cirkel rond”, geniet Balcaen. “Toen ik terugkeerde, had ik besloten dat dit mijn laatste club zou worden. Er waren veel nieuwe gezichten en we wisten niet wat voor vlees we allemaal in de kuip hadden.”

“We begonnen met een 15 op 15 aan de competitie vooraleer die door corona werd stopgezet. We wisten dus meteen dat we veel kwaliteit hadden. De ingesteldheid dat het zou loslopen kostte ons in het begin van het seizoen meteen punten. We waren op achtervolgen aangewezen tot we met 7 punten achterstand tegenover Middelburg stonden. Die 2-0-overwinning tegen hen werd het kantelpunt voor de titel.”

Van de ene emotie in de andere

Toch leek het in de terugmatch bij Middelburg lange tijd niet te lukken voor de Gentenaren. “Het bleef lang 0-0 en we wisten dat Oostakker op voorsprong stond bij Lotenhulle”, gaat Balcaen voort. “Dat betekende dat zij volgende week over ons zouden springen. Middelburg vocht echt voor dat punt en we gingen van de ene emotie in de andere, tot we in minuut 85 eindelijk de 0-1 maakten.”

“De ontlading was enorm en de titel is verdiend. Komende zomer krijgen we een paar sterke nieuwkomers bij onze kwalitatieve groep. Als die mayonaise pakt, ben ik overtuigd dat we op ons kunstgras een mooi seizoen tegemoet gaan in derde provinciale. Hopelijk met wat meer supporters van dit seizoen”, besluit de kapitein.

Transfers

Voor de uitdaging in derde provinciale volgend seizoen versterkte de kampioen zich al met Glen Deham (Evergem Center), Diego Van Wingen (VK Liedekerke), Enzo Van Wingen en Bryan Van Wingen (beiden Gijzel-Oosterzele).

