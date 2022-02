Muhammed Badamosi scoort in de derby zijn eerste goal voor KV Kortrijk: “Ik voel me hier echt thuis”

Voetbal 1AEindelijk! Na 28 wedstrijden zonder doelpunt heeft Muhammed Badamosi zijn eerste goal voor KV Kortrijk gemaakt. De Gambiaan scoorde in de derby tegen Zulte Waregem en was door het dolle heen. Hij pakte uit met een ‘geniale’ viering.

Van een afgang gesproken. KV Kortrijk vernederde zaterdagavond aartsrivaal Zulte Waregem. De Kerels wonnen de derby van Zuid-West-Vlaanderen overtuigend met 5-0. Voor de supporters van KVK was het een wedstrijd om nooit meer te vergeten, maar ook spits Muhammed Badamosi zal deze partij nog lang onthouden. Hij kreeg - terecht - veel kritiek, maar kon gisteren na veel vijven en zessen zijn eerste goal in Kortrijkse loondienst maken. “Het was een geweldige wedstrijd”, vertelt de spits van KVK. “Ik ben zeer gelukkig dat ik eindelijk mijn eerste doelpunt voor KV Kortrijk kon maken. Karim (Belhocine, red.) gelooft in mij en ik kon hem nooit bedanken met een goal, maar het is me gelukt.”

“Ik werk hard op training en geloof in mezelf. Ik hoop in de toekomst dus nog meer doelpunten te maken en zo belangrijk te zijn voor het team.” In de inhaalwedstrijd tegen Antwerp trof Badamosi al eens raak, maar toen keurde scheidsrechter Jasper Vergoote zijn treffer - onterecht - af. “Dat was een zuiver doelpunt”, gaat de Gambiaan voort. “Ik vond het geen fout, maar de scheidsrechter beslist.”

Werkpunten

De boomlange spits weet dat hij nog werkpunten heeft, maar vindt dat hij ook wat onderschat wordt. “Mijn snelheid is mijn sterkste punt. Veel mensen denken dat ik niet zo snel ben, maar vergis je niet.” Ook KVK-coach Karim Belhocine bevestigt dat. “Muhammed is enorm snel. Ik ben tevreden voor hem, want hij werkt hard voor de ploeg.” Badamosi heeft duidelijk al veel stappen gezet, maar er is altijd ruimte voor verbetering. “Ik weet dat mijn afwerking beter moet”, geeft hij eerlijk toe.

Africa Cup

Badamosi maakte in oktober 2020 de overstap van het Marokkaanse FUS Rabat. KV Kortrijk is zijn eerste ploeg in Europa. “Ik had een aanpassingsperiode nodig. Ik voelde mij wat eenzaam, want mijn vriendin woont in Engeland, maar intussen voel ik me hier echt thuis.” In januari keerde hij terug naar Afrika om de Africa Cup te spelen. Gambia, met bondscoach Tom Saintfiet, bereikte de kwartfinales. “Dat was een schitterende ervaring. Het was onze eerste deelname ooit en we schreven meteen geschiedenis. De volgende keer winnen we de Africa Cup.” (lacht)

