Mousa Tamari (OHL) na het gelijkspel op Anderlecht: “2-2 is mooi, maar er zat méér in”

voetbal jupiler pro leagueNa een 2-2-gelijkspel in Anderlecht blijft OHL meedraaien in de subtop van de Jupiler Pro League. “Er zat méér in, want tot enkele minuten voor tijd stonden we nog 1-2 voor”, zegt Mousa Tamari, dé Leuvense uitblinker.

Ook de vorige twee seizoenen eindigde Anderlecht-OHL op 2-2. “Dat is op zich een mooi resultaat, maar net als vorig seizoen zag ik in onze kleedkamer toch vooral ontgoocheling op de gezichten van mijn spelers”, constateerde coach Marc Brys.

Begrijpelijk. Vorige seizoen miste Kaba in de blessuretijd vanop de stip de 2-3, zondagmiddag gaven de Leuvenaars in het slot nog een 1-2-voorsprong uit handen.

“Wij hebben getracht ons eigen spel te spelen: vanuit de combinatie spelen, snel diepgang creëren en met voldoende mensen voor doel komen. Gedurende zeventig minuten lukte dat redelijk, al had het nog iets beter gemogen. In het laatste kwart van de match kwam er meer druk van Anderlecht en kropen we te snel in onze ‘zestien’. Tegen een vol overgave en energiek spelend Anderlecht is dat om problemen vragen. Nu, een punt pakken op Anderlecht en dat na een match waarin je je eigen filosofie trouw blijft, is wel mooi.”

Assist en goal Tamari

“Een draw bij Anderlecht is best oké, maar als je kort voor tijd nog voor staat, baal je toch”, zei Mousa Tamari (25).

Vanop zijn rechterflank pakte hij uit met een prachtige assist voor Thorsteinsson en de IJslander rondde al even prachtig af, zijn derde goal al deze competitie. Nadat Anderlecht in de tweede helft op 1-1 was gekomen, ontfutselde Maertens Diawara de bal af en stuurde die diep naar Tamari die na de vervanging van Gonzalez als diepe spits werd uitgespeeld. De Jordaniër rondde koel af.

Tamari zwengelde in Anderlecht zijn statistieken aan: drie goals en één assist na zeven wedstrijden, dat zijn net dezelfde cijfers die hij bij het einde van de competitie 2021-22 – na 34 matchen dus – kon voorleggen.

“Dat ik blijkbaar efficiënter geworden ben, is leuk”, zegt Tamari. “Maar dit vraagt om bevestiging. Ik denk vooral dat wij als ploeg beter en efficiënter geworden zijn. In tegenstelling tot vorig seizoen (toen boekte OHL pas zijn eerste competitiezege op speeldag zeven, red.) startten we deze campagne wél goed. Deze vorm moeten we zo lang mogelijk vasthouden.”

