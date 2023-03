Mourad Larit en Waasmunster strijden voor het behoud in eerste nationale: “Ben op mijn hoede voor elke tegenstander”

“Een juiste weergave van hoe die twee matchen verlopen zijn”, stelt coach Mourad Larit vast. “In Visé liepen we tegen een vrij zware 33-21-nederlaag aan, omdat we wat verrast werden door hun nieuwkomers. In de winterstop haalden de Luikenaars vier versterkingen binnen. Het is een totaal andere ploeg dan enkele maanden geleden. Volgende week volgt de terugwedstrijd en hoewel zij opnieuw favoriet zijn, verwacht ik dat de verschillen kleiner zullen zijn. We zullen alvast beter voorbereid zijn. Tegen Gent speelden we een dominante partij, waar ik de komende weken op wil voortbouwen.”

Waasmunster moet in de play-downs minstens één ploeg achter zich houden. Naast Visé en Gent vervolledigt Eynatten-Raeren het kransje van vier. “De redding verwezenlijken is geen onmogelijke opdracht, maar ik ben wel op mijn hoede voor elke tegenstander”, vervolgt Larit. “Eynatten-Raeren staat nu laatste, maar dat is een ploeg waarmee je nooit gedaan hebt. Ze misten een tijdlang drie uitstekende speelsters met een blessure, maar die zijn nu opnieuw fit. We moeten hopen dat zij niet meteen hun oude niveau halen. In de reguliere competitie leverde onze dubbele confrontatie een nipt verlies en een nipte zege op. De verschillen zijn klein. Ze spelen vaak met rigoureuze mandekking op onze shotters. Dat is lastig, maar op training hebben we ons daar deze week goed op voorbereid.”

Leergeld betaald

Kon Waasmunster dit seizoen de play-downs vermijden? “We wisten dat we het moeilijker gingen krijgen dan het jaar voordien, omdat we drie sterkhouders zagen vertrekken. Zij worden vervangen door jonge speelsters die weliswaar veel talent hebben, maar de eerste maanden van de competitie nog flink wat leergeld moesten betalen. Ik zag echter een grote sportieve én mentale vooruitgang en dat doet me deugd. Ze durven meer lef tonen dan aan de start van het seizoen en ook de wisselspeelsters worden steeds meer een meerwaarde, zodat onze gevestigde namen af en toe iets meer nodige rust kunnen gunnen”, besluit Larit.

Eerste nationale play-downs: DHC Waasmunster – HC Eynatten-Raeren op zaterdag 18 maart om 20.00 uur.