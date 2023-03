Mourad Daoudi ontvangt met Sint-Lenaarts toekomstige club Pelt: “Alles aan doen om onze knappe thuisreeks verder te zetten”

Door het puntenverlies afgelopen weekend op bezoek bij laagvlieger Kampenhout (1-1) liet de Eesterploeg de kans liggen om dichter bij de top vijf te sluipen. “Door het verlies van zowel Termien als Wellen hadden we eventueel nog een gooi kunnen doen naar een eindrondeticket, maar dan moesten we natuurlijk wel zelf winnen en dat was misschien niet helemaal verdiend geweest”, beseft Daoudi. “We begonnen bijvoorbeeld heel slecht, waardoor we na amper één minuut al op achtervolgen waren aangewezen. Na die vroege 1-0 hebben we ons wel herpakt en het commando overgenomen, maar onze tweede helft was dan weer een stuk minder. Zo was het na rust vooral eenrichtingsvoetbal en heeft Jordi Nolle ons een paar keer moeten rechthouden.”

21 op 21 voor eigen volk

Daoudi hoopt dit weekend uit een ander vaatje te tappen met Sint-Lenaarts. “Thuis kunnen we altijd iets meer. Onze laatste nederlaag voor eigen volk dateert bijvoorbeeld al van begin oktober. Onze laatste zeven thuismatchen hebben we zelfs allemaal gewonnen en dat zonder ook maar één tegengoal. Buitenshuis daarentegen hebben we nog niet al te veel punten gepakt.”

Ondanks die mindere resultaten op verplaatsing staat Sint-Lenaarts knap zesde in het klassement. “Na het 1-1-gelijkspel tegen Kampenhout zal het misschien moeilijk worden om nog een plaatsje te stijgen, maar we gaan er wel alles aan doen om die zesde plaats vast te houden door nog zoveel mogelijk matchen te winnen. Op die manier kan ik hopelijk ook mijn persoonlijke statistieken nog wat aandikken zodat ik met een goed gevoel kan vertrekken hier.”

Pelt nog niet helemaal veilig

Pelt hoeft dit weekend dus niet op cadeaus te rekenen van Daoudi. “Hoewel ze nog niet helemaal veilig zijn, wil ik vooral onze zegereeks voor eigen volk verderzetten. Of ik extra gemotiveerd ben omdat het tegen mijn toekomstige club is? Nee, niet echt. We spelen al jaren in dezelfde reeks, waardoor ze mij ondertussen wel kennen. Het is tenslotte ook niet de eerste keer dat ze interesse toonden in mij.”

