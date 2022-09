Mourad Daoudi en Sint-Lenaarts hopen tegen Wezel opnieuw aan te knopen met de zege: “We spelen niet slecht, maar moeten wel efficiënter worden”

Daoudi hield een dubbel gevoel over aan het 1-1-gelijkspel afgelopen weekend in Nijlen. “Als we onze kansen daar afmaken, winnen we altijd”, aldus de Sint-Lenaartse draaischijf. “Anderzijds moet je blij zijn met een punt als de gelijkmaker pas in blessuretijd valt. We hadden evengoed met lege handen kunnen achterblijven en dat zou pas helemaal zuur geweest zijn, want we verdienden absoluut niet om te verliezen. Daarvoor hebben we een veel te goede match gespeeld.”

Motor moet nog aanslaan

Daoudi maakt zich daarom ook absoluut geen zorgen ondanks de, qua puntenoogst, ietwat teleurstellende competitiestart. “We spelen verre van slecht. Enkel tegen Termien was het misschien iets minder, maar voor het overige brengen we goed voetbal. We moeten alleen efficiënter worden. Zowel tegen Nijlen als tegen Schoonbeek-Beverst hebben we bijvoorbeeld kansen genoeg gehad, maar als je niet scoort, kan je niet winnen. Dat is dus zeker nog een werkpunt, maar eenmaal de motor aanslaat bij de jongens voorin zijn we ongetwijfeld vertrokken.”

Ook Daoudi staat na vier speeldagen nog droog. “Hoewel ik nog niet gescoord heb, ben ik toch best tevreden over het niveau dat ik haal. Al zou het natuurlijk leuk zijn dat ik binnenkort ook een goaltje kan meepikken. Tegen Wezel zullen we in elk geval onze kansen moeten benutten, want op papier hebben ze een heel goede ploeg. Voor het overige weet ik weinig over hen. Ik heb er bijvoorbeeld nog nooit tegen gespeeld, maar ik weet wel dat we top zullen moeten zijn als we iets willen rapen.”

Gebrek aan ervaring

Daoudi ziet het duidelijk wel goedkomen met Sint-Lenaarts. “Onze kern is niet voor niks een stuk breder geworden dan vorig seizoen. En maar goed ook als je ziet dat we momenteel maar liefst een vijftal jongens moeten missen. Daardoor ontbreekt het ons soms aan een tikkeltje ervaring. Hopelijk kunnen we dus jongens als Nick Dhaene en Marijn Kenis snel recupereren, want zij kennen het klappen van de zweep.”

