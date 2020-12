Mountainbiker Wout Alleman krijgt onverwachte kans: “Deeltijds prof terwijl ik zes maand terug wou stoppen”

Mountainbiker Wout Alleman stapt in een Italiaans avontuur. De Otegemnaar gaat in 2021 als deeltijds prof marathons rijden voor het DMT Racing Team by Marconi. Tot nog toe combineerde hij mountainbiken met halftijdse jobs.

Het scheelde geen haar of Wout Alleman hing de mountainbike halfweg het voorbije seizoen aan de spreekwoordelijke haak. Figuurlijk want letterlijk kon dat niet. “Ik had een overeenkomst met het Elios Factory Team, maar halfweg het voorbije jaar had ik steeds geen materiaal”, blikt Alleman terug. “Ik had enkel één fiets van mezelf. Ik kreeg te horen dat ik naar een ander team mocht uitkijken. Op dat moment dacht ik aan stoppen. Dankzij Alexander Labbe van Atom 6 kreeg ik toch een mountainbike. Waarmee ik de schaarse wedstrijden die georganiseerd werden toch kon rijden. Zo heb ik begin oktober toch het Belgisch marathonkampioenschap kunnen rijden.”

BK marathon winnen

Alleman botste in La Roche op de jonge veldrijder Timo Kielich. Voor hem een teleurstellende tweede plaats. In zijn nieuwe trui wil hij in 2021 die titelstrijd naar zijn hand zetten. “Dat kampioenschap wil ik winnen”, benadrukt de 24-jarige mountainbiker. “In de kleinere UCI-wedstrijden mik ik op enkele goeie uitslagen. De Belgian Mountainbike Challenge vind ik ook belangrijk. Het is natuurlijk wel afwachten wat er tijdens de coronacrisis kan doorgaan. Ik was van plan eind januari in Spanje in competitie te komen, maar die wedstrijd is al naar april verplaatst. Het wordt afwachten waar ik het seizoen kan starten.”

In 2022 voltijds prof?

Alleman maakte definitief de switch van cross country naar de marathon. “Tegenover de toppers in de cross country kom ik explosiviteit tekort. Marathons liggen me beter. Op de kans die ik nu krijg had ik niet gerekend. Neen, bij DMT Racing ben ik niet de vervanger van Hans Becking. Ik was al aan het onderhandelen met mijn nieuwe ploeg toen nog niet duidelijk was wat Hans ging doen. De voorbije jaren combineerde ik competitie met mijn studies voor leerkracht lichamelijke opvoeding, nadien met deeltijdse jobs in het onderwijs of bij de sportdienst. Bij mijn nieuwe ploeg word ik deeltijds prof. Als ik goed presteer zorgt het premiestelsel ervoor dat ik er kan van leven. Ik hoop in 2022 een volwaardig voltijds contract te krijgen.”