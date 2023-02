Motorcrossclub De Durmevrienden stelt nieuw seizoen voor en huldigt kampioenen in bijzijn van ex-wereldkampioen Joël Smets

MotorcrossHet zijn drukke tijden voor de motorcrossclub De Durmevrienden. Enerzijds blikte men dit weekend terug op een geslaagd 2022, anderzijds kijkt men al naar de toekomst. Ook dit seizoen zullen ze instaan voor de organisatie van drie topcrossen in Oost-Vlaanderen. Dat begint al op 4 en 5 maart in Stekene. Nadien volgen Laarne en Hamme-Zogge.

Namens De Durmevrienden kijkt Luc Haems met grote tevredenheid terug op de voorbije campagne. “Onze crossen zijn goed allemaal goed verlopen. Dit weekend werden we uitgenodigd door het gemeentebestuur van Hamme om het voorbije jaar uit te wuiven. Waarvoor onze dank. Ik mag zeggen dat het een geslaagd samenzijn was. Ex-wereldkampioen Joël Smets was speciaal vanuit Dessel overgekomen om ons een hart onder de riem te steken. We waren dan ook fier dat we een cheque van tweeduizend euro konden uitschrijven voor het goede doel.”

“Per organisatie kozen we voor een eigen project in de regio. Zeshonderd euro konden we overmaken aan de G-Force. Met dat geld worden de G-voetballers van Avanti Stekene ondersteund. Eenzelfde bedrag ging naar G-Force, maar dan voor de G-voetballers van Kalken-Laarne. Het resterende bedrag werd in Hamme verdeeld onder de plaatselijke Chiro, de plaatselijke basisschool en de speelpleinwerking. Op die manier combineren we topsport met goede doel.”

Volledig scherm Arne Beeusaert werd gehuldigd omwille van zijn titel. © RV

Kampioenen gehuldigd

Naast het goede doel werd er van de avond gebruikt gemaakt om enkele piloten te huldigen. Luc Haems vervolgt. “Als club doen we er alles aan om onze sport te promoten. Clubman Arne Beeusaert werd gehuldigd voor zijn Belgische titel. In 2021 werd hij vicekampioen bij de beloften. Vorig jaar pakte hij de titel in de MX2 bij de juniores. Dit seizoen zal hij van start gaan in de nationale MX2 en zijn titel kunnen verdedigen in zijn eigen Hamme-Zogge.”

“In Hamme konden we rekenen op de aanwezigheid van achtenveertig piloten uit de eigen gemeente. Het gaat om een afzonderlijke reeks voor piloten zonder vergunning. De laureaat mag zich kampioen van Hamme noemen. Die eer was weggelegd voor Stijn Hofman. Stijn was ooit een toptalent. In de jeugdreeksen nam hij het op tegen de Europese top. Tim Gajser was een van zijn concurrenten. Die werd intussen al vijf keer wereldkampioen.”

Nieuwe kalender

Luc Haems kon meteen ook de kalender voor het komende jaar voorleggen. “In het eerste weekend van maart (4 en 5 maart, red.) beginnen we in Stekene. We zijn het hele jaar door bezig met de organisatie, maar je mag toch rekenen dat we drie weekends nodig hebben om het parcours dat we al in ons hoofd hebben, helemaal uit te werken. Van de nieuwelingen tot de internationalen, allemaal zullen ze present zijn. Eind april (22 en 23 april, red.) zijn we dan present in Laarne. We sluiten in het vierde weekend van september af in Hamme-Zogge (23 en 24 september, red.). Die wedstrijd is tevens de finale van het BK.”

Volledig scherm Joël Smets (aan het woord) was aanwezig op de huldiging. © RV

