Mory Konaté en STVV vol vertrouwen naar KV Mechelen: “Willen we nog aanspraak maken op play-off 2, dan moeten we winnen”

Dat weet ook verdedigende middenvelder Mory Konaté, die de 1-1 scoorde tegen KRC Genk. “We hebben nog enkele dagen genoten van ons gelijkspel in een bikkelharde derby tegen KRC Genk”, stelde de beresterke Mory Konaté, die op het middenveld samen met Frank Boya een ijzersterk duo vormde. “We vierden het punt als een overwinning. Terecht ook, want Genk is de fiere leider en we konden twee keer een achterstand op karakter rechtzetten. De mentaliteit was top. De balans tussen verdediging en aanval liep naar wens. Soms kon de opbouw wel iets beter, maar iedereen heeft gevochten als een leeuw.”

KV Mechelen

“Of dat een garantie is op een uitstekend resultaat in Mechelen is een ander verhaal”, vervolgt Guineeër Konaté, sinds 2019 bij STVV. “Dat is weer een totaal andere wedstrijd. KV Mechelen kreeg een pandoering tegen Antwerp en zal dat tegen ons willen rechtzetten. Natuurlijk zakken wij naar Mechelen af met het nodige vertrouwen. Sinds de winterstop praat iedereen over de spelers die ons hebben verlaten. Ook dat onze kern te smal is. Ondertussen zijn er andere jongens opgestaan. Heb je Matte Smets de laatste weken beziggezien? Hoe rustig die jongen op 19-jarige leeftijd voetbalt, is grote klasse. Hij kan de komende jaren een sterkhouder worden in de verdediging. Ik wil alleen maar duidelijk maken dat dit STVV niet dood is. De puntenoogst met één op twaalf is zeker mager, maar de manier waarop we tegen Genk hebben gespeeld, toont dat onze coach Bernd Hollerbach en de volledige kern alles blijven geven tot de laatste speeldag.”

“Natuurlijk hebben we nood aan een driepunter”, gaat de 29-jarige Konaté voort. “Willen we in de race blijven voor play-off 2 is een zege noodzakelijk, want we staan vier punten achter op Cercle Brugge, de achtste in de stand.”

Einde contract

“Of ik volgend seizoen nog bij STVV speel? Een logische vraag, maar ik kan je daar helaas nog niet op antwoorden. In juni ben ik einde contract, maar er staat nog geen gesprek met de directie in mijn agenda genoteerd. Ik wil graag blijven, want STVV is de club van mijn hart. Hopelijk komt het in orde.”

