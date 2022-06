Morgenavond eerste training KVK Tienen, zonder gestopte Alexander Vos: “Ik ga het voetbal en de jongens zeker missen”

Zoek tijdens die eerste training niet naar Alexander Vos. Jarenlang, vanaf 2015 om precies te zijn, was hij een vaste waarde in de Tiense defensie. Maar ondanks zijn 26 lentes besliste hij toch om de voetbalschoenen aan de haak te hangen. “Het was best een moeilijke beslissing waar ik toch vrij lang mee in mijn hoofd heb gezeten”, klinkt het. “In die laatste matchen van het seizoen had ik voor mezelf de knoop wel doorgehakt. De combinatie met het werk was gewoon een beetje te veel van het goede aan het worden. Ik ben het afgelopen seizoen ook vaker geblesseerd geweest, terwijl ik daarvoor nooit meer dan twee weken out was. Dus ja, misschien was dat al een beetje een teken aan de wand. Met ook nog corona erbij heb ik sowieso niet mijn beste seizoen achter de rug, al was ik wel blij dat ik nog even mocht invallen in die slotmatch tegen Patro Eisden.”

Mooie momenten

“Het voetbal heeft me al die jaren heel veel gegeven, zeker bij KVK waar ik in die twaalf jaar tijd toch zo’n beetje kind aan huis ben geworden”, meent Vos. “Er zijn veel mooie momenten geweest waar ik nog met plezier aan zal terugdenken. Die eerste speelminuten in de hoofdmacht bijvoorbeeld, maar zeker ook de titel van derde naar tweede amateurklasse die we toen nog uitgebreid konden vieren in 2019. Uiteraard ga ik het voetbal af en toe nog missen en dan vooral de hechte spelersgroep. Ik zal ook nog wel regelmatig naar de thuismatchen komen kijken. En ik ga in ieder geval blijven sporten. Lopen, fietsen of zwemmen, ik vind wel iets waar ik mijn energie in kwijt raak.” (knipoogt)

Extra versterking

Met die eerste groepstraining in het vooruitzicht raakten de transferactiviteiten van de club alvast in een stroomversnelling. Zo komen om te beginnen Nassim Saidi en Robert-Jan Vanwesemael over van STVV. Saidi is een 20-jarige aanvaller die tot hiervoor het mooie weer maakte bij de Limburgse beloften. Flankaanvaller Vanwesemael (20) van zijn kant tekende afgelopen seizoen een profcontract bij de eersteklasser en wordt voor een jaar gehuurd. En ook de andere twee versterkingen situeren zich in het aanvallende compartiment. De 28-jarige Arne Naudts is een spits die overkomt van reeksgenoot Patro Eisden Maasmechelen en offensieve middenvelder Yacine Bentayeb (25) was een vaste waarde bij een andere reeksgenoot La Louvière Centre.

