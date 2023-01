Morgan Bertsch en Kangoeroes Mechelen lopen in Hongarije tegen een nieuwe nederlaag aan: “We zijn blijven vechten”

BASKETBAL VROUWEN EUROLEAGUEDe vrouwen van Kangoeroes blijven in het klassement onderaan bengelen. Donderdag verloor het op Hongaarse bodem van Sopron met 71-64, na een alweer verdienstelijke partij. Het duel in de EuroLeague is de start van een helse maand. De fusieploeg werkt in januari negen wedstrijden af.

Kangoeroes blijft in de EuroLeague op haar limieten botsten. Een dramatische start bleef Mechelen heel de wedstrijd achtervolgen. Sopron voelde meteen dat de bezoekers niet klaar waren. Veel slordig spel in de beginfase. De rode draad doorheen de partij. Achttien balverliezen leden Berkani en co na veertig minuten wedstrijd. Aan het einde van het eerste quarter kwam de reactie – eindelijk – op gang. Die mocht er zijn. Mechelen naderde meermaals tot op vier, vijf punten (24-20, 50-45). Thuisspeelster Brooks liet echter nooit begaan. Zij bepaalde het tempo en versnelde als het moest. Een overwinning zat er nooit in voor Mechelen.

Ambities voor de tweede ronde moet het niet meer koesteren. Het pleit is beslecht. “Er zijn nog zes wedstrijden te spelen. Die gaan we spelen met de mentaliteit die we vandaag getoond hebben”, zei coach Arvid Diels na de wedstrijd. “Over onze eerste helft ben ik niet tevreden, nadien hebben we veel energie en strijd getoond. Zo wil ik ons zien spelen. Sopron is een team met veel ervaring, daar konden we niet tegen op. Zeker met de sterke Brooks aan hun zijde”, aldus de Mechelse coach.

Morgan Bertsch

“Sommige dingen deden we goed, andere dan weer niet”, stond Morgan Bertsch haar coach bij. “Sopron was de betere ploeg, maar we zijn blijven vechten ondanks die achterstand. Het geeft me een tevreden gevoel. Zo moeten we de volgende wedstrijden aanvatten. Laten zien we zijn. Hier moeten we uit leren”, aldus de Amerikaanse, die met 21 punten, 7 rebounds en drie assists op een mooie prestatie kon terugblikken.

Eivol speelschema

De maand januari barst uit haar voegen. Om de drie dagen moet Kangoeroes aan de bak. Liefst negen (!) wedstrijden staan er op het menu , waaronder vijf Europese. Belastend voor de afgemeten kern. Hopelijk blijft de groep gespaard van blessures en overbelasting. In Sopron viel het eerste slachtoffer te betreuren. Laure Resimont haalde de rust niet en viel uit met een enkelblessure. In Top Division One hoeft Mechelen minder diep te gaan. Rust in de EuroLeague is de basisspeelsters amper gegund. Zaterdag maakt het de verplaatsing naar Waregem. In de Belgische competitie heeft Kangoeroes nog niet verloren.

Kangoeroes: Berkani 5, Morrison 18 Nauwelaers 11 , Bertsch 21, Resimont 2, Denys 4, Bruyndoncx 3.

Quarters: 24-8, 40-26, 56-45, 71-64.

