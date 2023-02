Morad Talhaoui met Real Herentals in halve finale tegen Standard: “Uitschakeling zou een grote ontgoocheling zijn”

Real Herentals leek voor de winterstop een goed seizoen tegemoet te gaan. Na de break stokte de machine. De ploeg verloor in de competitie enkele kostbare punten, zodat de top vier niet langer een feit is. In de halve finale van de beker leek tweedeklasser Standard – de ploeg staat op de vijfde plaats – een gemakkelijke opdracht. De weg naar de finale lag open. In Luik leed men echter een pijnlijke 6-4-nederlaag. Woensdag volgt de terugmatch. Doelman Morad Talhaoui is op zijn hoede, maar tegelijk strijdvaardig. “De voorbije weken hadden we het inderdaad enkele keren moeilijker. We kregen wel voldoende kansen, maar konden die niet altijd afmaken. Daarom is het goed dat we vorig weekend tegen Pibo Bilzen opnieuw met de overwinning konden aanknopen. Dat neemt niet weg dat het tegen Standard opnieuw een zware dobber zal worden. Doordat er in de halve finale met heen- en terugwedstrijden wordt gewerkt, krijgen we een herkansing. De uitschakeling zou een grote ontgoocheling zijn. Daar mogen we gewoon niet aan denken. We weten dat we woensdag meer in de duels zullen moeten gaan.”