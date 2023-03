Mooie zege voor Bavi Vilvoorde op Stevoort: contract van coach Danny Wouters zal toch niet verlengd worden

voetbal eerste nationale Rupel Boom ondanks man meer in slotkwar­tier onderuit tegen Olympique Charleroi (1-3): “Elke match is er vanaf nu een van de laatste kans”

Afgelopen woensdag pakte Rupel Boom nog een hoopgevend punt na een spectaculaire remonte tegen Francs Borains (4-4), maar dat gevoel van euforie maakte zaterdagavond opnieuw plaats voor zware ontgoocheling. De Steenbakkers kwamen tegen de gang van het spel in op achterstand tegen Olympique Charleroi, maar Bah maakte nog verdiend gelijk op slag van rust. Toen de bezoekers op het uur met een mannetje minder verder moesten, leek alles in het voordeel van de thuisploeg uit te gaan draaien, maar in het slotkwartier ging het alsnog fout, 1-3 was de eindstand.