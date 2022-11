Mooie editie van Moustache Classic is meteen het einde van het seizoen in regularity

De Moustache Classic is een wedstrijd die op het verlanglijstje staat van vele rijders, navigatoren en teams. Het wordt algemeen beschouwd als een van de meer uitdagende wedstrijden. Bovendien was er dit seizoen ook nog een titel te begeven en daar werd het heel spannend.

Puntenleider Bart Babeliowsky is de parcoursbouwer van dienst bij Moustache en dus kon hij uiteraard niet deelnemen. Dat wordt gecompenseerd door het toekennen van organisatiepunten, een gemiddelde over het gehele jaar en dat werd voor Bart...40 punten. Zijn co, Hendrik Jaeken, die met gelijke punten stond, nam wel deel, met zoon Bram Babeliowsky dan nog wel, en kon zijn kans gaan.

De route voerde van Bocholt in een grote lus weer naar Bocholt. Het waren de debutanten Bernard Verstraete en Valentin Charlet die zich met de Toyota Corolla GT als besten aanmeldden bij de eerste tussenstop. Voor deel 2 ging het richting Kinrooi en een gemiste stempel bij een keerlus, vlakbij de tweede tussenstop, sloeg Verstraete-Charlet enigszins terug. Guy Agten en Dominiek Seynaeve (Nissan Silvia) wierpen zich dan op als uitdagers. Uiteindelijk, na een derde deel dat de deelnemers terug voerde naar Bocholt, kon niemand meer tornen aan het voordeel dat Verstraete-Charlet hadden opgebouwd in het eerste deel. Guy Dupont en zoon Olivier daarentegen glipten met de Austin Healey MkIII met een mooie score in deel 3 nog naar de tweede plaats algemeen, voor Agten-Seynaeve. Bram Babeliowsky was teleurgesteld dat hij naast het podium greep, maar de vierde plaats bracht Hendrik Jaeken wel...43 punten op, en dat betekende dat Hendrik de VAS Classic kampioen 2022 is, en de Toertimer kampioen! Bovendien haalt hij in Bocholt een dubbel succes want hij kon ook nog de Jeff Moustache wisselbeker mee naar huis nemen.

Een (opnieuw) spannende en uitdagende Moustache Classic sluit zo het seizoen in de discipline af. Vermelden we zeker nog even dat in de klasse Youngtimer de titel ging naar Staf en Bram Aarts (Fiat Coupé 16V) en in de klasse Oldtimer naar Sander en Paul Van den Wyngaert (VW Corrado 16V).