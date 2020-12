Mooi weekeinde Toon Aerts: nieuwe leider Superprestige, derde in Wereldbeker na twee tenoren

VeldrijdenVoor Toon Aerts (27) werd het een vruchtbaar weekeinde. Zaterdag pakte hij na een zevende plek in Heusden-Zolder de leiding in de Superprestige. Zondag werd hij in de Wereldbekermanche in Grembergen derde na de grote twee, Wout Van Aert en wereldkampioen Mathieu van der Poel.

Aerts’ weekeinde begon nochtans niet goed. In de eerste bocht van de manche om de Superprestige in Heusden-Zolder ging hij tegen de grond. “Net als vorig jaar”, zuchtte de gewezen Belgische kampioen. “Toen kon Zdenek Stybar niet tijdig stoppen waardoor hij me meesleurde in zijn val en ik enkele ribben brak. Dit keer zorgde mijn ploegmaat en goeie vriend Yentl Bekaert voor oponthoud in die eerste bocht. Uiteraard deed hij dat niet wetens willens, hij hoeft er niet wakker van te liggen. Toen het gebeurde dacht ik wel dat mijn wedstrijd om zeep was.”

In SP vijf punten voorsprong

Op de snelle omloop sleepte Aerts nog de zevende plaats uit de brand. Leider Eli Iserbyt werd in Heusden-Zolder uitgeschakeld door een val waardoor de eerste plaats in de tussenstand van de Superprestige vacant was. Aerts trekt met vijf punten voorsprong op Iserbyt naar de finale van zaterdag 6 februari in Middelkerke. Tegen die tijd zullen de belangrijkste veldritten – het BK in Meulebeke (10/1), de Wereldbekers in Hulst (3/1) en Overijse (24/1) en het WK in Oostende (31/1) - achter de rug zijn.

In de derde proef van de Wereldbeker pakte Aerts de derde podiumplaats. In de modderpoel van Grembergen achter de ongenaakbare Wout Van Aert en bijna in het spoor van Mathieu van der Poel. Aerts streed met Michael Vanthourenhout, die de leiding in de Wereldbeker verdedigde, om de derde plaats.



“Met twee zaten we lang bij elkaar, de ene keer maakte ik een foutje waardoor Michael over mij ging, de andere keer was het net andersom”, vertelde Aerts. “Een omloop als deze ligt me. Toch had ik in het begin van de cross wat problemen om me in de top vijf te handhaven. Rond halfweg kwam ik er toch door. Ik kreeg in de slotronde Mathieu van der Poel in het vizier, maar dat gaatje kreeg ik niet meer dicht. Derde was het hoogst haalbare.”

