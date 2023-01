Mooi verjaardagsgeschenk voor assistent-coach Joost Van Kerckhove: Lindemans Aalst wint tegen Borgworm (1-3)

“In de kleedkamer zeiden de spelers al lachend dat ze voor mijn verjaardag de drie punten zouden pakken”, zegt de 48-jarige Ninovieter. “Tijdens de wedstrijd riep Seppe Baetens na een mooi punt ook dat dat eentje voor mijn verjaardag was (lacht). Deze driepunter doet uiteraard veel deugd, maar toch hebben we het onnodig spannend gemaakt, vooral dan in de derde set. Soms starten we nog te zwak, maar dat was tegen Borgworm niet het geval. Maar toch lieten we de thuisploeg te vaak terug in de wedstrijd komen. Als we ons huiswerk op zo’n momenten zouden blijven doen, zouden we eenvoudiger de winst kunnen binnenhalen. We maakten echter te vaak nog de verkeerde keuze of verzuimden door te duwen. Misschien speelden de zenuwen ons parten. In de derde set stonden we op een 18-23-voorsprong. Als we dan de stabiliteit in ons spel zouden houden, hadden we de match met 0-3 kunnen afmaken. Nu liep het te vaak fout. Onze setter, José Monteiro, maakte enkele verkeerde keuzes en Borgworm profiteerde optimaal. Ook in het begin van de vierde beurt was Monteiro soms ongelukkig in zijn keuzes. Je moet dan iets doen en we brachten Mikkel Hoff die wel wat nerveus was, maar uiteindelijk haalden we de drie punten binnen.”

Naar boven kijken

Door de driepunter staat Aalst wat steviger op de zesde plaats die recht geeft op deelname aan de play-offs. De kloof met eerste achtervolger Guibertin dat won tegen Achel bedraagt zes punten. Aalst nadert nu plots tot op slechts één puntje van het trio Gent, VHL en Menen dat de derde plaats bekleedt. “Wij hebben in de voorbereiding op de match tegen Borgworm nooit benadrukt dat het een belangrijke match was omdat we tegen een rechtstreekse tegenstander speelden. Deze zege geeft ons nu wel iets meer zekerheid over de play-offs, maar we hebben er steeds de nadruk op gelegd dat we de aansluiting met de top drie konden maken. En zonder arrogant te wille zijn, als we blijven werken zoals we bezig zijn, zit er meer in dan die zesde plaats. We kijken wel degelijk naar boven”.

Volledig scherm Vreugde bij Lindemans Aalst na de belangrijke uitoverwinning tegen concurrent Borgworm. © Foto Lindemans Aalst/RV

Fijne samenwerking

Dat Aalst opnieuw zou meedoen voor een plaats in de top drie, was enkele maanden geleden ondenkbaar. Nieuwe coach Christophe Achten zorgde voor een ommekeer. “Uiteraard heeft Christophe een belangrijk aandeel, maar daarnaast hebben de spelers ook geleerd uit hun eigen fouten. De groep besefte ook dat het anders moest. Zonder afbreuk te willen doen aan onze vorige coach (de Portugees Idner Martins, red.), Christophe bracht meer ervaring en visie. Hij weet waarmee hij bezig is. De spelers werken met steeds meer geloof naar die visie toe. We hebben uiteraard geen voorbereiding van twee à drie maanden met Christophe gehad. Maar het is fijn samenwerken. Christophe en ik hebben elkaar al goed gevonden en we blijven groeien”.

Woensdag thuis tegen Maaseik

We vroegen tot slot of er na de zege nog een (verjaardags)feestje zou volgen. “Ik was van plan om een bak bier mee te nemen naar Borgworm, maar heb dat uiteindelijk niet gedaan”, lacht Van Kerckhove. “Ik zal de spelers seffens in de kantine iets trakteren. Veel feesten zal er niet bij zijn, want morgen staat er alweer training op het programma en woensdag is er de thuismatch tegen Maaseik. De Limburgers zijn niet van hetzelfde niveau als Roeselare dat er bovenuit steekt. We moeten vooral naar onszelf kijken. Als we spelen zoals op training en dipjes zoals tegen Borgworm vermijden, is er zeker iets mogelijk. Elk punt is welkom”.