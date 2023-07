Mooi debuutjaar van Louka Maertens in het beachvolleybal: “We willen verrassen tijdens de Masterfinales in Brussel”

basketbal bnxt league Revalide­ren­de Joppe Mennes mikt op EK U20 in Kreta, daarna voor drie jaar naar Oostende

Geraakt Joppe Mennes speelklaar voor het EK U20 in de A-divisie dat begin juli van start gaat in Kreta ? De 20-jarige vleugelspeler revalideert van een barst in het kuitbeen. Een blessure opgelopen eind april in een wedstrijd van de Elite Gold tegen Groningen. Sindsdien speelde hij geen wedstrijd meer.