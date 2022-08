Mooi debuut voor Amelia Waligora op profcircuit, ook Vandewinkel en di Girolami tot tweede ronde in Eupen

Drie Limburgse tieners stonden donderdag in de tweede ronde van het 25.000 dollar-toernooi van Eupen. Drie keer werd ronde twee het eindpunt, maar de ervaring die werd opgedaan tegen speelsters uit de top-400 op de wereldranglijst kan wel tellen. Voor Amelia Waligora was het in Eupen zelfs een allereerste proftoernooi.

Amelia Waligora staat 61ste op het ITF-juniorencircuit en waagde zich in Eupen voor de eerste keer op het profcircuit. Meteen op een 25.000 dollar-toernooi dan nog wel. De 17-jarige Lommelse kreeg van de organisatie een wildcard voor de hoofdtabel en nam dat geschenk in dank aan. In de eerste ronde haalde Waligora het immers met 4-6, 7-6, 6-2 van de Nederlandse Merel Hoedt, nummer 478 op de WTA-lijst. Waligora toonde zich op mentaal vlak sterk. Ze maakte een 4-6, 3-5-achterstand goed en bij 4-5 in de tweede set redde ze ook nog eens twee matchballen. Een stevige binnenkomer op het profcircuit, heet dat dan. In ronde twee nam Waligora het donderdagavond op tegen het vijfde reekshoofd, de Waalse Marie Benoit (WTA 362). Niet eenvoudig, want Benoit speelt Eupen ook nog eens in eigen huis. Waligora opende de match met een pak winners, de ervaren Benoit wachtte echter geduldig op de fouten van haar opponente. In set twee kwam Waligora opnieuw beter in de wedstrijd, maar ze kon een 4-2 en 5-4-voorsprong niet afronden: 6-3, 7-5.

Vandewinkel: tegen eerste reekshoofd

Ook de 18-jarige Hanne Vandewinkel werd met een wildcard voor de hoofdtabel bedacht. Vandewinkel deed op het profcircuit al wat ervaring op en geraakte dit jaar al in de halve finale op 15.000 dollar-toernooien in Monastir en Antalya. In de eerste ronde greep Vandewinkel, nummer 1.081 op de WTA-lijst, haar kans tegen de Duitse kwalificatiespeelster Katharina Hering (WTA 981): 6-2, 7-5. Die zege bracht haar in de tweede ronde tegen de als eerste geplaatste Cagla Buyukakcay (WTA 295). De Turkse stond in 2016 nog op plek zestig op de wereldranglijst. De opdracht was nog te hoog gegrepen voor Vandewinkel (6-2, 6-1), maar de Limburgse deed het wel een stuk beter dan de uitslag doet uitschijnen. De wedstrijd duurde trouwens 1 uur en 35 minuten.

Di Girolami: thriller in eerste ronde

De derde Limburgse tiener, de bijna 19-jarige Tilwith di Girolami, begon het toernooi in de kwalificaties. Di Girolami heeft al een proftitel achter haar naam. In mei won ze het 15.000 dollar-toernooi van Heraklion en dat leverde haar een plek in de top duizend van de wereld op. In de eerste ronde werd het voor di Girolami (WTA 963) een thriller tegen Fernanda Labrana (WTA 803). Bij 7-5, 4-1 leek di Girolami op weg naar de zege, maar de Chileense sleepte toch nog een derde set uit de brand. In die beslissende set liet di Girolami nog eens een 5-2 voorsprong liggen. In de tiebreak van de derde set moest di Girolami twee matchballen redden om uiteindelijk met 10-8 winnend af te sluiten. Tegen Fanni Stollar (WTA 374) liet di Girolami in de tweede ronde vooral in de eerste set enkele kansen liggen om de sterke, maar soms onstuimige Hongaarse in het nauw te drijven: 6-4, 6-2.