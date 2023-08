Money time op het internationaal U13-toernooi in Bierbeek, met meisjesteams als extra trekpleister: “Ons toernooi gaat om veel meer dan winnen”

voetbal jupiler pro league Kévin Denkey blinkt uit bij Cercle Brugge: “Was die ‘bicyclette’ er in gegaan, dan kon ik meteen stoppen”

Met drie op zes is Cercle Brugge behoorlijk aan de nieuwe competitie begonnen. De krappe nederlaag bij kampioen Antwerp is door een uitstekende verrichting tegen Charleroi netjes weggegomd. Twee grote uitblinkers bij groen-zwart: de heropgeviste Leonardo Lopes achterin, en een alomtegenwoordige Kévin Denkey in de frontlinie. Krachtpatser par excellence, hield de Togolees in zijn eentje de drie centrale verdedigers van de Zebra’s aan de praat.