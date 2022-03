Monday Ajayi bezorgt Lebbeke met hattrick driepunter tegen Voorde-Appelterre: “Enkel de punten tellen”

Voetbal is en blijft een ploegsport. Toch eiste één speler na afloop van het duel een hoofdrol op: Glory Monday Ajayi. Met een hattrick effende hij het pad voor Lebbeke tegen Voorde-Appelterre. “Deze overwinning voelt echt goed aan. Ze was ook meer dan verdiend. Vanaf de eerste minuut had ik het gevoel dat we de match onder controle hadden. We kregen veel kansen. Na twintig minuten kon ik dan eindelijk de score openen. Nadien kenden we even een minder moment tot aan de rust.”

Sterke tweede helft

Na de herneming was de thuisploeg volgens Glory Monday Ajayi baas. “Ik scoorde nog twee keer, maar op zich was dat minder belangrijk. Enkel de punten tellen. Tegen Hamme moesten we er nog twee inleveren. Dat mocht geen tweede keer gebeuren. Tegen ploegen uit de top vijf doen we het meestal goed, maar tegen lager geklasseerde teams kan het soms eens voorvallen dat we een steekje laten vallen. Die les hadden we nu goed begrepen. Door die drie punten lijkt deelname aan de eindronde nu wel heel dichtbij te komen. Dat is toch de ultieme doelstelling, nu Oostkamp buiten schot blijft. Zaterdag trekken we naar Sint-Niklaas. Ook daar kunnen we gouden zaken doen met het oog op de eindronde.”

Contract verlengd

Glory Monday Ajayi is intussen al zeven jaar in ons land. In prima Nederlands staat hij ons te woord. “Ik ben inderdaad afkomstig van Nigeria, maar weinigen weten dat ik een Spaans paspoort heb. Na zeven jaar voel ik me helemaal thuis in Vlaanderen. De voorbije drie seizoenen beleefde ik veel voetbalplezier bij Lebbeke, al was corona uiteraard wel een spelbreker. Met Lebbeke beleven we nu een prima seizoen. Na zo een campagne heb ik weinig zin om hier weg te gaan. Ik heb dan ook besloten om in september aan een vierde campagne te beginnen. Er waren nochtans veel aanbiedingen van andere clubs.”

Ploegen en doelpunten

Lebbeke : Aeyels, Van Renterghem, Van Damme, Monday Ajayi, Martin (75’ Sey), Schuddinck, De Vlieger (89’ De Coeyere), De Pauw, Loriers, Van De Velde (78’ Ben Abbès), Pieren.

Voorde-Appelterre : Kempeneer, Baudewijns, Delaruelle (75’ Van Mossevelde), Dönmez, (81’ D’Hoore), Makoun (46’ El Kandoussi), De Crick, De Drie, Machtelinckx, Vanderdriessche (81’ Yoka Lokongo), Allachi, Podevijn.

Doelpunten :23’, 72’ en 82’ Monday Ajayi (1-0, 2-0 en 3-0), 85’ De Drie (3-1).

Geel : De Crick, Van Renterghem, Podevijn.

Lees ook: meer voetbal in 3NA