Momar Gadji en Rupel Boom willen lichtdebacle vergeten bij FC Luik, clubbestuur dient klacht in tegen staken van duel met Tienen: “Focus op het sportieve”

voetbal eerste nationaleEen anticlimax was het vorige zaterdag. De thuiswedstrijd van Rupel Boom tegen Tienen was nauwelijks enkele seconden ver toen een van de lichtmasten in de hoek van het stadion uitviel en de scheidsrechter een half uur later besloot om de match definitief te staken. Een uitspraak rond de uitkomst van het duel, een forfaitnederlaag of spelen op een andere datum, volgt volgende week, maar in tussentijd diende het Boomse clubbestuur alvast klacht in bij de KBVB tegen het staken van de wedstrijd. Voor de spelers zat er intussen niets anders op dan zich te focussen op de verplaatsing naar FC Luik.

Hoe gingen zij om met alle ontwikkelingen wilden we graag weten? “We waren zaterdag in de eerste plaats teleurgesteld”, zegt middenvelder Momar Gadji. “Na onze gemiste start tegen Ninove en Charleroi waren we er op gebrand om tegen Tienen een goed resultaat neer te zetten. We waren klaar en bereidden ons, ondanks de nederlaag tegen Francs Borains in de beker, met een goed gevoel voor. In die wedstrijd lieten we goede dingen zien en daar wilden we voor eigen publiek een vervolg aan breien. Jammer genoeg kregen we die kans niet, maar hopelijk volgt die wel nog op een later moment en komt het niet tot een forfaitnederlaag.”

Stappen

“Of het onze voorbereiding verstoorde op de match tegen Luik? Neen, helemaal niet. Het vertrouwen is er nog steeds en we hebben gewoon verder gewerkt zoals altijd. We hebben goed getraind en gebruiken onze tijd nog altijd om elkaar beter te leren kennen. Er zijn nog heel wat dingen die beter kunnen, maar tegelijkertijd zijn er ook al wel wat zaken die beter gáán. We spelen niet als een ploeg in moeilijkheden en daarom leggen we onszelf ook geen druk op.”

“Afgaand op wat ik er al van hoorde is Luik een sterke ploeg , maar wij moeten vooral naar onszelf kijken en hen bekampen met onze wapens. We moeten deze wedstrijd goed voorbereiden en hopelijk keren we dan met een goed resultaat naar Boom terug. Dat zou wel deugd doen, inderdaad. Als we dan al even verder kijken, krijgen we de week daarna een belangrijk duel tegen Mandel voorgeschoteld. Hopelijk kunnen we wat vertrouwen tanken.”

“Dat ik dat vertrouwen zelf alvast geniet van de coach? Al sinds de dag van mijn aankomst en dat besef ik. Daarom wil ik hem en iedereen bij Rupel Boom ook iets teruggeven op het veld. Ik word ook elke dag sterker, maar ik heb nog meer in me. Dat niveau wil ik zo snel mogelijk bereiken.”

Klacht

Over naar het extra sportieve dan. Naar de uitkomst is het vooralsnog raden, maar wel zeker is dat er nieuwe elementen werden toegevoegd aan het dossier rond de defecte lichtmast. Het Boomse clubbestuur diende donderdag, men had er tot zeven dagen na de feiten de tijd voor, namelijk klacht in bij de voetbalbond tegen het vroegtijdig staken van de wedstrijd tegen Tienen. Details over de argumentatie gaf men liever niet in het kader van het onderzoek.

Een mogelijke piste is het stopzetten van het duel, hoewel het nog mogelijk was om tenminste een deel ervan af te werken bij daglicht. Op het moment dat de lichtmast uitviel was het immers nog niet donker boven het Gemeentelijk Parkstadion. Een uitspraak van de KBVB in de zaak krijgen we volgende week woensdagnamiddag.

Mandel verplaatst

In tussentijd nam het clubbestuur alvast het zekere voor het onzekere en werd de eerstvolgende thuismatch tegen Mandel United verschoven van zaterdagavond 17 naar zondagmiddag 18 september, aftrap om 15 uur.

Volledig scherm De spelers van beide ploegen in bespreking afgelopen zaterdag. © Lucas Laermans / RV