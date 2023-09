Mollenaar Stig Cools wil tegen Wezel perfect rapport behouden met leider Lille United: “We gaan vol voor negen op negen”

voetbal challenger pro league Dries Wouters na de vier op vier voor Lommel: “We blijven heel efficiënt”

Nieuwe match, nieuwe overwinning voor Lommel SK dat na vier speeldagen de enige ongeslagen ploeg is in de Challenger Pro League. De groen-witten pakten een 1-2-overwinning op het veld van Lierse, dat in het begin van de wedstrijd de beste kansen had. “Klopt, maar ik had niet het gevoel dat we op dat moment de wedstrijd moesten ondergaan”, vertelt Dries Wouters. “Ons rapport is mooi, maar perfect? Natuurlijk scoor je liever vaker, maar we pakken wel 100% in efficiëntie.“