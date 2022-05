Molenspurters Meulebeke naar Axel én de Ronde van Vlaanderen: “Top twintig halen, is zondag het doel”

In 2018 hing Ooigemnaar Vanbesien de koersfiets aan de spreekwoordelijke haak. Vorig jaar dook de gewezen belofte van Lotto-Soudal weer op in de wielerkaravaan. Als verzorger bij de Molenspurters, z’n moederclub.

“Toen Luc Dekoninck eind vorig seizoen besliste om als ploegleider te stoppen kreeg ik van voorzitter Peter Derynck en zijn schoonvader Pierre Buysse de vraag hem te vervangen”, beweert Vanbesien. “Ik ben op dat verzoek ingegaan, ik probeer de junioren van de Molenspurters iets bij te brengen. Op termijn hopen we weer onze voet naast de betere jeugdteams te zetten. Ik merkte dat onze junioren in het begin van het seizoen mikten op hun sprint. Wat hen in een massaspurt een dertigste plaats opleverde. Ik probeer hen op een andere manier te laten koersen. In de finale nog iets proberen zie ik veel liever dan wachten op de eindspurt.”

Seppe Leman ziek

Zo liet Mathis Baert zich vorige week zaterdag in de finale van het PK in De Haan even zien. Met Lennert Ardeel, Loïc Vandenbussche, Korneel De Roo en Jelle Van Acker begint Baert vrijdagavond aan de driedaagse van Axel. “Jammer genoeg moet Seppe Leman door ziekte forfait geven”, zucht Vanbesien. “Seppe koerst nog niet zo lang, maar liet al een paar mooie dingen zien. Onder meer een vijfde plaats in het PK tijdrijden. Doordat hij verstek moet laten gaan, zijn we voor Axel als ploeg onthoofd. Voor winst meedoen wordt lastig, misschien kunnen we een nevenklassement pakken.”

Zondagnamiddag beginnen zes Molenspurters in Oudenaarde aan de Ronde van Vlaanderen. De selectie bestaat uit de neefjes Arno en Emiel Verschaeve, Mathieu Wulleman, Josia Landerwyn, Rune Bonte en Ibe Declerck. “Bij Arno, Emiel en Mathieu heb ik soms het gevoel dat ze meer kunnen dan er tot nog toe uitkwam”, gaat Vanbesien verder. “Arno kwam in het seizoenbegin zwaar te val en rijdt zondag z’n eerste interclub. We gingen woensdag verkennen. Ik denk dat het een slopende Ronde van Vlaanderen wordt, want hellingen en kasseistroken volgen elkaar snel op. In de Ronde gaan we voor een top twintig.”

