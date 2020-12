Molenspurters Meulebeke gooit het in 2021 wat over andere boeg: “Niet langer de bedoeling dat we Jan en alleman bij ons laten koersen”

“Tijdens de coronacrisis is het voor iedereen moeilijk, maar bij onze club zijn alle sponsors gebleven, we kunnen onze werking gewoon voortzetten”, benadrukt voorzitter Derynck. “Er zijn een paar uitgaande transfers, maar ook enkele inkomende. Emile Taildeman en Gianni Coryn verlaten de club. Voor het eerst hebben we zelf een beetje geselecteerd. Maximum twintig nieuwelingen, twintig junioren, twintig beloften en elites, dat vinden we genoeg. Want 35 tot 40 renners in een bepaalde leeftijdscategorie goed begeleiden is niet mogelijk. Bij de selectie hebben we gekeken naar de aanwezigheden op trainingen, naar de motivatie. Dat iedereen bij Molenspurters Meulebeke welkom is, daar willen we vanaf. Het is de bedoeling in de toekomst resultaten te rijden.”