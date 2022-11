Mohamed El Fahsi met Real Herentals in derby tegen Antwerpen: “Wees gerust, dit duel leeft bij beide ploegen”

Moeilijk tweeluik

Mohamed El Fahsi stelt vast dat Real Herentals een zwaar tweeluik door moet. “Vorig weekend namen we het thuis al op tegen RSCA. Nu ontmoeten we de tweede leidersploeg in onze competitie. Tegen Anderlecht kenden we een goed begin, waar we ons moeten aan optrekken. Tot 2-2 speelden we prima mee. Nadien maakten we enkele foutjes die de tegenstander onmiddellijk kon afstraffen en slikten we te veel goals (3-8-nederlaag, red.). Daar moeten we uit leren. Ik kan u verzekeren dat het vrijdag tegen Antwerpen een heel andere wedstrijd zal worden. Die twee twee topwedstrijden moeten ons als team alvast sterker maken.”