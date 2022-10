Mohamed Azdad hoopt met Sporting Kampenhout voet naast Diest te kunnen zetten: “Niet beginnen twijfelen door mindere resultaten”

Diest is trouwens een oude bekende waar geel-blauw in volle coronatijd nog strijd mee leverde voor de promotie naar nationale. “Klopt ja, dat was in mijn eerste jaar in Kampenhout en toen moesten we finaal de titel aan hen laten”, herinnert Mohamed Azdad zich nog goed. “Maar ondanks dat zij momenteel ook een stuk hoger prijken in het klassement heb ik niet het gevoel dat we voor hen moeten onderdoen. Maar goed, de waarheid ligt op het veld, dus we gaan er alles aan doen om zondag één en ander recht te zetten.”

Niet twijfelen

“Hoe ik zelf onze seizoensstart inschat? Het is duidelijk dat de resultaten niet volgen met die 5 op 21”, weet de offensieve kracht. “Hetgeen vooral frustrerend is, is dat we in de meeste wedstrijden minstens de evenknie waren van de tegenstander. Dat was ook in Sint-Lenaarts het geval, waar we eigenlijk altijd hadden moeten winnen. Alleen gebeurde dat andermaal niet, deels omdat we niet voor het eerst pech kenden met de afwerking. Maar goed, ik vind niet dat we daardoor aan onszelf moeten beginnen twijfelen. We hebben nog altijd een hele goede ploeg die beslist zijn mannetje kan staan in derde nationale. En dat willen we de komende weken bewijzen tussen de lijnen.”

Rendement

Wie zichzelf volop aan het bewijzen is, is Azdad zelf. Zo had hij in Sint-Lenaarts zijn eerste basisplaats te pakken. “Uiteraard was ik daar heel blij mee, al kan het altijd nog beter natuurlijk”, knipoogt hij. “Het had sowieso eerder gekund, maar daarvoor was ik wat op de sukkel met kleine blessures. Nu, op zich hield ik wel een goed gevoel over aan vorige zondag, temeer daar het me zichtbaar minder moeite kostte om in de match te groeien. Als je invalt, moet je jezelf meteen het ritme van de wedstrijd eigen maken en dat is toch net iets minder evident. Ik kon ook voor redelijk veel dreiging zorgen in de zone van de waarheid, alleen qua rendement mag het allemaal nog net ietsje meer zijn. Ik heb tot dusver nog maar één assist achter mijn naam staan, dus wat dat betreft is er zeker nog werk aan de winkel.”