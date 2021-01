Moet Rupel Boom forfait geven voor bekerduel tegen Eupen? Gemeente Boom verbiedt trainingen. “Eindelijk neemt iemand zijn verantwoordelijkheid”

Ook de Boomse burgemeester Jeroen Baert (N-VA) liet de clubleiding van Rupel Boom immers weten geen uitzonderingen op de huidige coronamaatregelen toe te staan om de trainingen te hervatten. “Ik begrijp die beslissing volkomen”, zegt Boom-trainer Greg Vanderidt. “Eindelijk is er iemand die zijn verantwoordelijkheid neemt. Als het van de voetbalbond afhing, hadden alle clubs waarvoor de uitzonderingen waren ingeroepen door minister Weyts gisteren aan het trainen gegaan. Of de meesten toch, want wij niet.”

“Ik hoor het de amateurclubs graag zeggen: ‘Onze spelers komen gratis”. Tuurlijk, het zijn amateurvoetballers. Wij werken met betaalde voetballers. Dat betekent dat wij spelers betalen voor elke training waaraan ze deelnemen. Concreet moeten wij in dat geval dus enkele weken geld uitgeven voor niets, want zoals het er nu naar uiziet komen er daarna geen versoepelingen en dus ook geen competitiehervatting op 15 februari. Dan is het over en out en heeft de match tegen Eupen ons meer geld gekost dan we er aan verdienden.”

Alles of niets

“Stel dat er toch op de een of andere manier versoepeld wordt volgende week. Dan is het ook helemaal nog niet zeker of we daadwerkelijk mogen trainen, want de burgemeesters hebben de macht om die beslissingen te overrulen. Terecht overigens, want het is in de eerste plaats al absurd dat een minister die onze achtergrond niet kent, beslist om uitzonderingen in het leven te roepen.”

“Begrijp me niet verkeerd. Het liefst van al zou ik vanavond mijn sporttas over de schouder gooien en training geven. Maar hoe verantwoord je dat ik thuis niemand mag ontvangen, maar wel training zou mogen geven aan twintig volwassen mannen met ook elk hun eigen bubbel? Hoe rechtvaardig je amateurvoetbal als je ziet hoe het leven er vandaag uitziet? Het is te laat voor uitzonderingen en nog extra regels. Volgende week wordt het alles of niets voor het verdere seizoensvervolg en ik neig naar het laatste. Hoe jammer ik het ook vind.”

Overmacht

Blijft nog de vraag wat er gebeurt met de compensatie die de amateurclubs en eerstenationalers was beloofd bij nieuw uitstel? Als Rupel Boom straks zelf forfait geeft, lopen de Steenbakkers dan ook meteen de beloofde 12.500 euro mis die zou worden uitgekeerd door de voetbalbond bij een verlenging van de coronamaatregelen?”

“Ik ga er van uit dat we daar nog steeds recht op hebben omwille van overmacht”, meent Vanderidt. “Het is niet dat we niet willen spelen, maar we kunnen en mogen niet. Dat geld ligt klaar en op basis van onze sportieve verdiensten hebben we er recht op. Of het aanvankelijk niet over 25.000 euro ging? Er was even sprake dat de profclubs hun deel zouden laten vallen, maar dat lijkt niet aan de orde. En dat hoeft ook niet, 12.500 euro is in deze tijden ook al meer dan welkom voor de club.”

