Moeizame eerste helft en sterke tweede periode bezorgen Real Herentals logische bekerkwalificatie

Een bekerverplaatsing naar Hoboken is dezer dagen een vergiftigd geschenk. De tweedeklasser staat momenteel ongeslagen aan de leiding in tweede nationale en brengt goed zaalvoetbal. Real Herentals mocht meteen de sterkte van de tegenstander ondervinden. In de eerste helft bleven de kansen schaars en op slag van rust kwam de thuisploeg zelfs op voorsprong. Misschien was deze bekermatch kenmerkend voor het seizoen dat Herentals tot nu toe meemaakt: onregelmatig. De matige eerste helft werd gevolgd door een sterke tweede periode. Het zaalvoetbal werd veel attractiever en de kunststukjes volgden elkaar nu wel in snel tempo op. De vroege achterstand werd onmiddellijk ongedaan gemaakt en nadien had Real vrij spel. De 1-6-overwinning zorgde uiteindelijk voor een vlotte bekerkwalificatie.

Beterschap

Coach Yves Heremans beseft dat er nog altijd werk aan de winkel is. “We kenden al sterke perioden, maar ook mindere. Ik dank dan bijvoorbeeld aan de match tegen Eisden Dorp, waar we kostbare punten lieten liggen. Op basis van de rangschikking kan ik tevreden zijn, maar het gebrachte spel moet inderdaad beter worden. De buitenlandse spelers brengen momenteel nog niet wat we van hen verwacht hadden. Daar moeten we eerlijk in zijn. Ze hebben meer tijd nodig om zich aan te passen. Die tijd moet hen ook gegund worden. Het is wel de bedoeling dat ik de komende weken vooruitgang zie. Ik heb het dan vooral over de tactische richtlijnen die opgevolgd moeten worden. Van onze eigen spelers wil ik creativiteit zien, van de buitenlanders verwacht ik tactische looplijnen, organisatie en ploegspel. Op dit moment komt dat er nog onvoldoende uit. Komt wel goed.”