Moedig strijdend Eendracht Aalst pas in verlengingen onderuit tegen eersteklasser Westerlo

Voetbal Beker van BelgiëWesterlo had verlengingen en een vederlichte strafschop nodig om een moedig strijdend Eendracht Aalst op de knieën te krijgen. Geenens kopte uit hoekschop van Wantens de Ajuinen halfweg de eerste helft eerst op voorsprong. Een kwartier voor tijd stelde Gümüskaya gelijk. Dierckx vanop de stip en Abkunar trokken de Kemphanen in de verlengingen over de streep.

In de beginfase kon George een voorzet van Panneel niet in doel verlengen. Het betekende slechts uitstel. Op hoekschop van Wantens kopte Geenens staalhard raak. Panneel krulde de bal net over de kruising. De Ajuinen vingen de Westelse aanvallen probleemloos op, tot een kwartier voor tijd de voor Chadli ingekomen Gümüskaya doelman Swinnen met een plaatsbal in de hoek verraste. Vroeg In de verlengingen zag scheidsrechter Bossuyt een strafschopfout van Wantens op Da Silva. Dierckx knalde de bezoekers vanop de stip op voorsprong. Aan de overzijde hield doelman Gillekens Mbaye van de gelijkmaker met een schitterende save op een puike kopbal. Toen Akbunar een vrijschop in doel verlengde, was de match beslist.

“Het verschil tussen mijn ploeg en de eersteklasser was zeer miniem”, gaf coach Carl De Geyseleer aan.

“Vooral onze eerste helft was van een zeer goed niveau. We zetten goed druk op de bal. Jammer dat we dat één keer niet goed deden, met de gelijkmaker als gevolg. Na een dubieuze strafschop kregen we zelfs nog kansen op de gelijkmaker. Nu ben ik uiteraard erg ontgoocheld, maar later zal ik het wel een eervol verlies tegen een eersteklasser vinden.”

Geweldige steun supporters

Dylan George was vooral fier op de prestatie van de ploeg. “We hebben zeer goed weerwerk geboden tegen een sterke ploeg uit 1A” zei de offensieve flankspeler.

“Ik heb niet echt veel kansen gezien van Westerlo. We incasseerden de gelijkmaker op een ongelukkige manier en de strafschop, waaruit de bezoekers op voorsprong kwamen, werd wel zeer lichtvaardig gegeven. Ik onthoud van deze cupmatch vooral de geweldige steun van onze aanhang. Ondanks het verlies kregen we na de wedstrijd een staande ovatie. Nu woensdag volgt al een nieuwe wedstrijd tegen Zelzate. We zitten sedert de zege op Racing Gent in de positieve flow en moeten een nieuwe driepunter lukken. Zelf moet ik nog naar mijn beste niveau toegroeien. Omdat ik lange tijd niet speelde, moet ik zo veel mogelijk matchritme opdoen, maar het gaat zeker de goede kant uit.”

Aalst: Swinnen, Geenens, Kakudji, Burssens, Wantens, Fabris (105' Belesi), George (77' Razzi), Van Den Eynde (105' De Vriendt), De Coninck, Panneel (60' Mbaye), Dekuyper.

Westerlo: Gillekens, Perdichizzi, Fixelles (100' Neustaedter), Mabea (76' Jordanov), Reynolds Jr, Seigers, Akbunar, Van Den Keybus (76' Da Silva), Dierickx (110' Van Hout), Chadli (68' Gümüskaya), Vaesen.

Doelpunten: 25' Geenens (1-0), 76' Gümüskaya (1-1), 93' Dierckx (strafschop, 1-2), 99' Akbunar (1-3).

Geel: Fabris, Dierckx, Mbaye, Swinnen, Van Den Eynde, Van Den Keybus, Wantens, Geenens.

