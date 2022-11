Moedig Real Herentals moet plooien voor sterk RSCA: “Goede eerste helft volstond niet”

Real Herentals kon voor de topper tegen RSCA een beroep doen op Abdelhakim Sababti en Jawad Yachou. Het duo was de voorbije dagen met de nationale ploeg aan slag in Slovenië. Sababti heeft het over twee ‘nuttige’ oefenwedstrijden. “Het eerste duel in Slovenië wonnen we met 1-3, het tweede verloren we met 3-1. Ons spel was goed, hoewel er in de tweede match zeker meer in zat voor ons. De foutenverhouding was 2-10. Heel normaal lijkt dit me niet. Toch was dit een nuttige mini-stage. Slovenië is de nummer twaalf op de Europese ranking en haalt al jaren een goed niveau.”

Goed begin

De bond had Kris Feytons als official aangeduid voor de topper. Bij die aanduiding kan de vraag gesteld worden of ze opportuun was. Feytons was enkele weken geleden de ref van het ‘broek-af-incident’. Aan de kwaliteiten en integriteit van Feytons hoeft niet getwijfeld te worden, maar wellicht was het raadzamer om beide partijen langer van elkaar te scheiden. Enfin, invloed op de match had het niet. Real begon goed aan de partij. Na vijf minuten ging Jelovcic flagrant in de fout en Bilal Bouri kon – met een beetje meeval – de score openen. De vreugde was van korte duur. Eén minuut later trapte Diogo de gelijkmaker netjes in de linkerbenedenhoek. Nog eens twee minuten later maakte Jelovcic zijn fout goed. Hij kon ongedekt de 1-2 aantekenen. Op counter lukte El Fashi de gelijkmaker. Seconden later rondde Tomic een collectieve aanval af (2-3). Grello dikte aan tot 2-4, maar Ali Bouri bracht nog voor de rust de spanning terug na een fout van doelman Roncaglio. Nadien konden Tomic en Jelovcic de kloof verder uitdiepen. Finaal werd het 3-8.

Het oordeel van de coach

Coach Yves Heremans stelt dat zijn ploeg goed aan de match begonnen was. “De start was prima, maar nadien hebben we het zelf weggegeven. De goede eerste helft volstond niet. We wisten dat doelman Roncaglio mee zou voetballen. Daar hadden we in de week op getraind. Kort voor de rust lieten we ons twee keer vloeren aan de tweede paal. Dat was dodelijk, want tot dan toe speelden we goed mee. Wij konden ons geen fouten permitteren, Anderlecht wel. Uiteindelijk hebben we niet zo veel uitgespeelde kansen weggegeven.”

Doelpunten

Doelpunten : 5’ Bilal Bouri (0-1), 6’ Diogo (1-1), 7’ Jelovcic (1-2), 8’ El Fashi (2-2), 8’ Tomic (2-3), 10’ Grello (2-4), 17’ Ali Bouri (3-4), 18’ Tomic (3-5), 19’ en 25’ Jelovcic (3-6 en 3-7).