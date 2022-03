Moedig Proost Lier is maatje te klein voor ontketende leider Halle-Gooik

Hoe frustrerend kan een wedstrijdbegin voor een coach zijn? Je pompt je spelers maximaal vertrouwen in, werkt een gameplan uit en motiveert hen tot in het absurde toe. Na minder dan drie minuten merk je echter dat je ploeg al 0-2 in het krijt staat. Diogo opende van dichtbij na vijfenveertig seconden de score. Nog geen twee minuten later dikte Roninho in de vlucht aan tot 0-2. De thuisploeg vocht nochtans in de eerste helft voor iedere bal. Tot twee keer toe moest Jelovcic een bal van de lijn keren. Halverwege de eerste helft werd Lier in minder dan twee minuten helemaal uitgeteld. De Bail scoorde twee keer, Keko één keer. Tomic tekende voor de 0-6-ruststand. Meteen was de rest geschiedenis. Na de rust brak de veer bij de thuisploeg en konden de Vlaams-Brabanders verder uitlopen. In de slotfase mocht Laurenz Simoens nog de eer redden, maar iedereen beseft dat de ploeg in nauwe schoentjes komt te zitten na het 1-12-verlies.