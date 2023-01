Moedig Jong Lede wordt niet helemaal beloond voor mooie remonte tegen leider Voorde-Appelterre

In de eerste minuut trof Jong Lede al het doelhout. Toch liet Voorde-Appelterre zich niet van de wijs brengen. Van Den Eeckhout bracht nog redding op een strakke voorzet, maar twee minuten later kwam de leider toch op voorsprong. Lepage kopte een voorzet van de rechterflank voorbij doelman Meulewaeter. De thuisploeg reageerde via een dubbele poging van het duo Van Peteghem-Van Poelvoorde. Maxim Figys redde puik. Het spel was evenwichtig en leuk. Halverwege de eerste helft haakte Van Den Eeckhout Gil Figys in de rechthoek. De Greef zette de elfmeter feilloos om. Meteen speelde Voorde-Appelterre vanuit een zetel. Nog voor de rust leek Machtelinckx met een knappe trap de laatste twijfel weg te nemen. De Ledenaren kwamen evenwel gretig uit de kleedkamer. Van Peteghem benutte een doorsteekpass en enkele minuten lukte men zelfs de aansluitingstreffer. Van Den Eeckhout kopte een bal voorbij de flaterende doelman. Lede claimde een strafschop, toen Van Peteghem al dan niet foutief werd gestuit in de rechthoek. De ref ging er niet op in. In de tweede helft kregen beide ploegen nog kansen, maar de score wijzigde niet meer.