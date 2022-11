Moedig FCV Dender nipt onderuit tegen RWDM na wereldgoal van Le Joncour

FCV Dender moest na een tactisch steekspel met het kleinste verschil de duimen leggen in de derby met RWD Molenbeek. Le Joncour besliste met een wereldgoal de wedstrijd. Na vrijschop van Smeets trapte de verdediger in één tijd, à la Van Basten in de finale op het EK van 1988, prachtig raak.

Als beide coaches voor een dicht bevolkt middenveld en één diepe spits kiezen, dan is het logisch dat het publiek op zijn honger blijft zitten wat spektakel betreft. De kansen waren dan ook op één hand te tellen. Op vrijschop van Smeets kopte O’Brien voor RWDM raak, maar het doelpunt werd afgekeurd voor een duwfout op Rôdes. Rajsel dreigde voor de thuisploeg met een schot op doelman Defourny en een doelpoging die voorlangs ging. De beste kans was voor Cukur na een hakje van Marzo. Zijn schot werd door Heris voor de doellijn gekeerd.

Oyama trapte voor RWDM de eerste mogelijkheid van de tweede helft over. Na fout van Cools op Barreto volgde de vrijschop van Smeets, waaruit Le Joncour prachtig scoorde. Dender ontsnapte aan de doodsteek toen El Ouahdi uit hoekschop van Smeets de paal trof. De thuisploeg kwam er offensief niet meer uit en coach Van Acker greep met een driedubbele wissel in. Borry, Rowell en Rajsel werden gewisseld voor Van Oudenhove, Lallemand en M’Barki. De blauwhemden kwamen meer in de match, maar creëerden onvoldoende doelgevaar. Lallemand miste op voorzet van Hens de enige mogelijkheid.

Kobe Cools vond dat Dender aanspraak kon maken op een gelijkspel. “RWDM had aanvankelijk het meeste balbezit, maar de beste kansen waren voor ons”, zei de centrale verdediger. “Het was een typische wedstrijd uit 1B, waarbij beide ploegen zeer gesloten speelden. Je wist zo dat de ploeg die scoorde gewonnen spel zou hebben. Jammer genoeg pakten we de tegengoal uit vrijschop na een fout van mezelf die er geen was. Ik tikte de bal weg. We gaven nochtans weinig weg. Ik vind dat we fier mogen zijn op onze prestatie. We waren de evenknie van de Brusselaars.”

Cools heroverde tegen RWDM zijn stek in de ploeg nadat hij enkele weken vrede moest nemen met een zitje op de bank. “Iedereen speelt uiteraard graag, maar ik kon er begrip voor opbrengen dat ik naast de ploeg viel omdat het goed draaide. Nu kreeg ik opnieuw mijn kans en kijk uit naar de bekermatch van nu dinsdag tegen Standard. Dat wordt opnieuw een leuke wedstrijd”, besloot hij.

Dender-coach Van Acker kopieerde het spelsysteem van zijn collega Euvrard door RWDM met een stevig blok weinig ruimte te geven. Slachtoffer van deze tactische aanpak was M’Barki, de matchwinnaar van vorige week tegen Club NXT. De Waaslander legt uit waarom Rajsel de voorkeur kreeg. “M’Barki is een flankaanvaller die tegen de lijn geplakt blijft”, zei Van Acker. “Rajsel kan als tweede spits in steun van Cukur spelen en bij balverlies de flank afschermen. RWDM is een volwassen ploeg met veel maturiteit en dan moet je voor andere spelers kiezen dan tegen een beloftenploeg.”

De Dender-coach was ondanks de nederlaag niet ontevreden over de prestatie van zijn ploeg. “RWDM kreeg een serieuze kwaliteitsinjectie en ik ben fier op wat mijn spelers daar tegenover stelden. De beste kans van de eerste helft was voor ons, maar Cukur trapte in de hoek waar een bezoekende verdediger stond. Scoren we op dat moment, dan wordt het een andere wedstrijd. De winninggoal was mooi gedaan, maar op tien keer ligt de bal bij dat vluchtschot negen keer aan het station van Denderleeuw. Een gelijkspel lag binnen ons bereik. We hebben alleszins getoond dat we stappen vooruit gezet hebben.”

Dender: Gies, Smet, Ragolle, Cools, Borry (72' Van Oudenhove), Marzo, Rowell (72' Lallemand), Rôdes, Hens, Rajsel (72' M’Barki), Cukur.

RWD Molenbeek: Defourny, Heris, O’Brien, Le Joncour, Vorogovskly, Barreto, Oyama (72' De Sart), Challouk, Smeets (91' Ruyssen), El Ouahdi (81' Lopes Da Silva), Plange (81' Botella).

Doelpunt: 61' Le Joncour (0-1).

Geel: Le Joncour, M’Barki.