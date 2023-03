Moedig ARB Hamme plooit in tweede helft tegen landskampioen RSCA: “We mochten zeventien minuten dromen”

Kenny Sergeant – door de speaker aangekondigd als levende legende van de club – mocht de aftrap geven. Of het de Hammenaren inspireerde, is een open vraag. Feit is dat de thuisploeg de zaken voor de rust goed in orde had. De ploeg plooide weliswaar diep terug, maar probeerde er gevat uit te komen. Karim Deladrière mocht zelfs de score openen. Hij rondde een collectief fraaie tegenaanval mooi af. De thuisploeg kreeg nog enkele kleinere kansen. Nog voor de rust vocht Anderlecht terug. Roninho en Serginho tekenden voor de 1-2-ruststand. Na de pauze dreven de bezoekers de score verder op. Plots zagen de Hammenaren dat ze tegen een Europese topclub uitkwamen. In enkele minuten tijd werd ARB helemaal opgerold. Meteen kan men zich in Hamme focussen op de resterende twee competitiematchen om het behoud verder af te dwingen.

Karim Deladrière

Karim Deladrière kon de nederlaag tegen RSCA in een juist perspectief plaatsen. “Het is niet tegen Anderlecht dat we de drie punten moesten pakken. Dat wisten we voor aanvang van de match ook al. Toch speelden we een goede eerste helft. We mochten zeventien minuten dromen. Paars-wit verloor in deze competitie nog geen enkele wedstrijd en behoort tot de Europese top. Toch staan we voor enkele belangrijke weken. We hebben minstens nog één punt nodig, liefst één overwinning. De match van volgende week tegen Hasselt is veel belangrijker. Thuis tegen de Limburgers pakken we maar beter dat ene punt om zeker te zijn van het behoud. Verder moeten we ook kijken naar de resultaten van de andere ploegen in onze buurt Moeskroen verloor vrijdag tegen Malle. Prima, maar Bilzen pakte wel verrassend punten in Châtelet.”