Modou Tambedou, de verrassing in de defensie van Zulte Waregem: “Leuk, na drie jaar Italië bij invallers”

voetbal jupiler pro leagueTijdens de voorbereiding op dit seizoen kwam Modou Tambedou bij Zulte Waregem plots aanwaaien. Een kandidaat voor een basisplaats leek de eerder rudimentaire 22-jarige Senegalees absoluut niet, tot Timothy Derijck daags voor de competitiestart uitviel. Leye zette Tambedou als “surprise van de chef” in zijn defensie, en daar is die ondertussen zowat een vaste waarde geworden. Een kennismaking.

Na zijn opmerkelijke eerste profwedstrijd, op 23 juli tegen Seraing, hield Modou Tambedou de vraag om een interview nog even af. “Kom over vijf wedstrijden nog eens terug”, liet de Senegalees via persverantwoordelijke Sciandri Jacques weten. Dat leek ons dus eerder iets voor de maand december te gaan worden, maar Tambedou verbaasde vriend en vijand met sterke prestaties in de Waregemse defensie. Nieuwkomer Ravy Tsouka, gehaald als alternatief, werd een concurrent voor Ciranni op de rechterflank. Terwijl Derijck als oudste veldspeler in de kern een paar keer in de tribune moest toekijken. Tegen Cercle Brugge mocht Timothy vorig weekend het duurbevochten punt mee over de streep trekken in de slotminuten, maar Tambedou uit de ploeg spelen lijkt ook nog niet voor komend weekend met de komst van Union naar de Elindus Arena.

Maar wie is nu eigenlijk die Senegalese krachtpatser, die nog niet één keer ontgoochelde tijdens de eerste zes speeldagen? “Blijkbaar ben ik hier voor iedereen een nobele onbekende, terwijl ik ondertussen toch al drie jaar in Italië voetbalde”, lacht de landgenoot van Essevee-coach Mbaye Leye. “Dat was bij Brescia en bij Venezia, maar verder dan wat wedstrijden bij het reserventeam ben ik daar nooit geraakt. Ik was dan ook blij verrast door coach Leye voor een test bij Zulte Waregem te worden uitgenodigd. Een week voor de start van de competitie mocht ik een tweejarig contract ondertekenen, dat was een forse stap voor mij.”

Blessure van Derijck

En dan kwam dus die blessure van Derijck als een geschenk uit de hemel voor Tambedou. “De coach wilde me spreken, in zijn kantoor legde hij me uit dat hij niet de hele ploeg wilde omgooien maar dat hij in mij de vervanger van Timothy in de defensie zag”, vertelt Tambedou. “Veel tijd om me daar zenuwachtig over te maken had ik niet. Het liep lekker tegen Seraing en nadien ook op Antwerp en Club Brugge. En zo was de trein voor mij vertrokken. Ik ben tevreden dat ik de coach van mijn defensieve kwaliteiten heb kunnen overtuigen.”

Met vijf punten uit zes wedstrijden staat Zulte Waregem voor een lang gevecht tegen de degradatie. “Maar we hebben op Cercle Brugge niet onverdiend ons tweede punt buitenshuis gepakt, dat is bemoedigend”, besluit de Senegalees. “Vooral omdat we ons daar na een bijzonder moeilijk wedstrijdbegin zeer goed herpakt hebben.”

