Mitch Dekuyper (Eendracht Aalst) veegt VK Westhoek met vier goals van het terrein: “Unieke belevenis tijdens leuke namiddag”

“Het doet onze spits en heel de ploeg deugd dat hij vier keer scoorde”, gaf coach Carl De Geyseleer aan. “De meeste goals kwamen er na goed combinatiespel. Na een studieronde van een tiental minuten, waarin het van beide ploegen wat aftasten was, namen we de wedstrijd in handen. Halfweg de eerst helft klommen we op voorsprong en op slag van rust werd de score verdubbeld. We lieten bij een 0-2-tussenstand nog wel een aantal kansen onbenut, maar hierover gaan we niet klagen. We scoorden vijf keer en gaven voor de tweede week op rij geen enkele kans weg. We speelden hoog met een goed blok en waren stevig in de duels.”

De titelconcurrenten Jong Cercle Brugge en SC Lokeren-Temse lieten evenmin een steek vallen. Zulte-Waregem B lijkt na een nieuwe nederlaag voorin af te haken.

“Bij de beloftenploegen is het altijd afwachten met welke opstelling ze aan de aftrap komen”, gaat de Aalsterse coach verder. “Het Zulte-Waregem dat met 0-7 won op RC Gent is zeker een te duchten tegenstander. In andere wedstrijden werd in een minder sterke opstelling puntenverlies geleden. Het systeem met de beloftenploegen is niet consequent.”

Het was voor Dekuyper de eerste maal in zijn carrière dat hij in een competitiewedstrijd vier keer scoorde.

“Dat is uiteraard een unieke belevenis en het werd voor de ploeg en mezelf een leuke namiddag”, zegt de spits. “Ik denk niet dat ik dat huzarenstukje nog ooit eens zal overdoen. Hoewel ik rechtsvoetig ben, scoorde ik tweemaal met links. De overige twee goals waren met een kopbal en met rechts. Deze zege was een kopie van de overwinning op Dikkelvenne. Vanaf het moment dat we op voorsprong klommen, kwamen we er steeds voetballend goed uit en troffen met de regelmaat van een klok raak. We zijn met 25 punten op 27 aan een indrukwekkende reeks bezig. Het zou wel eens een mooi seizoen kunnen worden. Nu focussen we ons op de volgende moeilijke opdracht thuis tegen Sparta Petegem.”