Mitch Dekuyper: “Contract verlengd om met Eendracht Aalst naar eerste nationale te promoveren”

Voetbal tweede nationale BEendracht Aalst maakt zich op voor de promotiestrijd naar eerste nationale. De eerste horde die moet genomen worden, met Cappellen FC als tegenstander, is meteen een zeer moeilijke. De Ajuinen namen in de reguliere competitie thuis de maat van de Antwerpenaars, maar ondergingen in de terugwedstrijd de wet van de sterkste.

En de klus had nog zwaarder kunnen zijn, want bij loting kwam Cappellen FC-Eendracht Aalst uit de bus. Beide clubs bereikten een akkoord om de wedstrijd in het Pierre Cornelisstadion te laten doorgaan. De spelersgroep kan dat alleen maar toejuichen. “Op verplaatsing is deze ploeg sowieso een taaie tegenstander”, zegt spits Mitch Dekuyper. “Achterin staan er drie reuzen, die in het luchtruim moeilijk te verschalken zijn. We mogen absoluut niet op achterstand geraken, want dan wordt het moeilijk om door die sterke afweergordel te geraken. Dat hebben we in de reguliere competitie in de terugwedstrijd ervaren.”

Het zal combinerend over de grond moeten gebeuren, maar vaak klaagt de spelersgroep dat het A-veld er niet te bijster goed bij ligt.

“Trainer De Geyseleer en de technische staf zullen wel een plan bedenken om de Antwerpenaars te kloppen. Ik heb er alleszins het volste vertrouwen in dat we het zullen halen. We zitten in de positieve flow en op de onverdiende nederlaag tegen Bocholt na hebben we de jongste maanden mooie resultaten neergezet.”

Zelf kan je niet de statistieken voorleggen van het seizoen 2019-2020 toen je door de supporters als ‘Man van het Seizoen’ werd verkozen. Heeft dat te maken met een andere rol die je in dienst van de ploeg moet vervullen?

“Ik scoorde inderdaad minder, maar heb meer assists achter mijn naam staan. Ik moet me van coach Carl De Geyseleer iets meer laten terugzakken om meer mee te verdedigen op het middenveld. Het is met deze aanpak de bedoeling minder tegengoals te incasseren en dat is de jongste weken vrij aardig gelukt. De resultaten primeren uiteraard. Voor mij maakt het in feite niet zo veel uit of ik veel scoor. Het belangrijkste is dat de ploeg succesvol is in de eindronde.”

Je verlengde enkele weken geleden je contract ondanks interesse van een aantal clubs, waaronder Rupel Boom. Wat gaf de doorslag bij je keuze voor Eendracht?

“Ik voel me bij deze club zeer goed in mijn vel en heb geen enkele reden om te veranderen van ploeg. Ik ben nu 28 jaar en mijn ultieme droom is met Aalst naar eerste nationale te promoveren en in de hoogste amateurreeks een gevestigde waarde te worden. De weg die in de eindronde moet afgelegd worden, is uiteraard nog lang, maar we moeten erin geloven.”

