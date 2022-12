‘Mister Zaffelare’ Simon Baeyens gaat als vijfde de winterstop in: “Top vier moet onze ambitie worden”

In tweede provinciale C verzekerde SV Zaffelare zich nu al van de titel ‘ploeg van’t stad’. Na de zege in de heenronde won het nu ook in de terugwedstrijd op eigen veld van rivaal Dynamo Beervelde. Simon Baeyens scoorde in de 4-1-derbywinst.

SV Zaffelare nam zaterdagavond vlot de maat van Dyname Beervelde en sloeg daarmee de dubbelslag in de derby. De 4-1-overwinning werd de zevende in tien wedstrijden voor Simon Baeyens en co. “Twee keer winnen van Beervelde is zeker leuk”, geniet de aanvaller na. We waren duidelijk het betere team en zijn de ploeg van’t stad.”

“De perfecte manier om een hele mooie eerste seizoenshelft af te sluiten, die nog veel mooier had kunnen zijn. In de toppers tegen Sinaai en St.-Gillis Waas pakten we nul op zes, maar hadden we meer verdiend. Op verplaatsing bij Sinaai kregen we in de laatste minuut de 1-0 tegen en thuis tegen Sint-Gillis verloren we met 1-2, terwijl wij de betere kansen hadden.”

Rond de kerktoren

Met twee opeenvolgende zeges sluit Zaffelare 2022 als vijfde af. Daarmee presteert het boven de verwachtingen. “We zitten in tweede provinciale met heel veel spelers van rond de kerktoren. Er moet niets. We mogen naar boven kijken en ik vind dat de top vier onze ambitie moet worden.”

“Er zijn nog enkele goeie ploegen in de reeks, maar wij horen daar ook bij. Dat bewezen we nog tegen Sinaai en Sint-Gillis. Enkel in Kieldrecht (3-0-verlies, nvdr.) werden we weggespeeld. In alle andere matchen waren we minstens de evenknie.”

Een jaartje bij

De 34-jarige ‘Mister Zaffelare’, die zaterdag zijn twaalfde scoorde, verlengde ondertussen ook zijn overeenkomst met de club van zijn hart. “Het kan altijd beter, maar ik mag zeker niet klagen. Vorig seizoen had ik er tien aan het einde van de competitie, dus is dit al stukken beter. Het mooie is dat Gijs De Smet er ook al 13 heeft. We gunnen het elkaar.”

“Vorig seizoen overwoog ik nog te stoppen, omdat het moeilijker wordt om alles te combineren. Nu is duidelijk dat het nog te vroeg was om ermee op te houden, want anders had ik dit gemist. Ik weet niet hoelang ik nog wil voetballen, maar doe er minstens nog een jaar bij. Ik loop hier al sinds mijn vijfde rond en ben nooit weggeweest. Zaffelare is voor mij altijd thuiskomen.”

Volgend seizoen

Naast Baeyens tekende bijna de voltallige kern bij voor volgend seizoen. Enkel Robbe De Ridder, coach Filip Cornelis en T2 Jürgen Closse zetten nog geen handtekening. “De verwachting is dat het goed komt", aldus Cornelis. “De ploeg bijeenhouden zou een toptransfer zijn. Daarnaast zoeken we een paar gerichte versterkingen.”