Mister Europa Diogo doet het weer, RSCA zorgt voor eerste echte stunt in Champions League tegen Kairat Almaty!

Futsal Champions LeagueVoor het eerst in de geschiedenis is RSCA/Halle-Gooik erin geslaagd om een punt te pakken in de Champions League tegen een ploeg uit de top vijf van de UEFA-ranking. Het duel tegen Kairat Almaty werd met veel intensiteit gespeeld. Uitblinker Diogo en Jelovcic tekenden voor de treffers van Anderlecht. Donderdag kan men zich al kwalificeren bij winst tegen Sporting Paris.

In de vooravond nam favoriet Palma het op tegen Sporting Paris. Voor RSCA Futsal was dit duel richtinggevend met het oog op het vervolg van de Champions League. De Parijzenaren zorgden onmiddellijk voor een verrassing door in drie minuten tijd 0-3 uit te lopen. Nog voor de rust (4-4) stelden de Spanjaarden orde op zaken. Na de herneming was Palma baas. In geen tijd liep de ploeg 9-4 uit. Uiteindelijk werd het nog 11-5.

Kairat

RSCA begon nerveus aan de match, maar de stress duurde slechts enkele minuten. De vroege openingsgoal van Jelovcic hielp daarbij. Na een ingestudeerd nummertje trapte hij een vrije tap hard binnen. De thuisploeg bleef in een zeer evenwichtige topper goed meespelen, maar ook Kairat kon dreigen. Douglas Junior trof de paal. Kort voor de rust viel de gelijkmaker nogal ongelukkig. Doelman Roncaglio was ten aanval getrokken, maar Fits leed balverlies. Caio Ruiz scoorde in een leeg doel. Rust: 1-1. Na de rust bleef het een felbevochten duel. Diogo bracht met een afstandsschot paars-wit op voorsprong. Kairat ging met vliegende keeper spelen en dat resulteerde. Thursagulov kon aan de tweede paal de gelijkmaker binnentikken. Achteraf konden alle beschouwingen bovengehaald worden, maar de puntendeling lijkt een logisch eindverdict. Het is alvast een stunt die in Europa opgemerkt zal worden.

Coach Luca Cragnaz

Coach luca Cragnaz hinkte na afloop op de persconferentie op twee gedachten. “We speelden om te winnen.Tot drie minuten voor tijd leek dat ook te lukken. Dan voelt het wat zuur aan om alsnog een puntendeling te moeten toestaan. Anderzijds speelden we wel tegen de nummer vijf op de Europese ranking. Op zich is een punt dan weer niet slecht. Op zich levert het punt ons ook weinig op, als er morgen niet wordt gewonnen tegen Sporting Paris.”

Dragan Tomic

Dragan Tomic trad zijn coach bij. “Ik weet niet op de supporters steeds het allerbeste futsal hebben gezien, maar het was wel enorm spannend. Daardoor was het meer dan Champions Leaguewaardig. Als sporter moet ik ontgoocheld zijn met een gelijkspel, maar ik begrijp ook wel dat dit punt op zich een zeer mooi resultaat is. Kairat won twee keer de Champions League. In de laatste vijf seizoenen haalden ze drie keer de Final Four. Als alle emoties wat bekoeld zijn, zullen we dit gelijkspel wel juist inschatten. Het komt er nu op aan om snel de knop weer om te draaien, want morgen moet er opnieuw gepresteerd worden tegen Sporting Paris.”

Ploegen en doelpunten

Kairat Almaty : Higuita, Fernandinho, Caio, Akbalikov, Douglas Junior (starters), Dennis, Edson, Yesenamanov, Diego Favero, Tursagulov, Vilela, Orazov, Sanz Salcedo, Caio Ruiz.

RSCA : Roncaglio, Rescia, Fits, Diogo, Grello (starters), Cristiano, Bex, Meyers, De Kerf, Edu, Tomic, Roninho, Dillien, Jelovcic.

Doelpunten : 4’ Jelovcic (0-1), 16’ Caio Ruiz (1-1), 31’ Diogo (1-2), 37’ Thursagulov (2-2).