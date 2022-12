Mist gooit voor tweede keer op rij roet in het eten van confrontatie tussen Jong Cercle en Olsa Brakel: “Spelen was opnieuw onmogelijk”

Met een overwinning tegen Gullegem op zak trok Olsa met vertrouwen naar Ruddervoorde om er de beloften van Cercle Brugge partij te geven, maar al snel werd duidelijk dat de mist voor de tweede keer op rij roet in het eten zou gooien. “En zo zijn we al zes weken op rij ongeslagen”, merkte Olsa-coach Fanno Nijst met een kwinkslag op. “Maar alle gekheid op een stokje, spelen was echt onmogelijk. De mist was nog intenser aanwezig dan enkele weken terug. Dit uitstel is terecht. Het klopt dat we dus voor een tweede keer voor niks naar Ruddervoorde zijn gereden. Leuk is dat natuurlijk niet. We hebben dan maar een uurtje getraind om toch wat beweging te hebben.”

Op sportief vlak is het uitstel voor Olsa wel een domper, want de ploeg zit opnieuw in de goede flow en kon oprukken naar een zesde plaats bij winst. “Bovendien waren er een vijftal beloften van Cercle Brugge mee op stage vertrokken met de A-kern, waardoor ze mogelijk toch wat verzwakt aan de aftrap zouden verschijnen. We hadden dus zeker onze kans gehad tegen het nummer drie uit het klassement. Maar bon, de weersgoden waren ons niet gunstig gezind”, aldus Nijst.

Nieuwe datum

Het staat nu al vast dat er op woensdag 11 januari een derde poging wordt ondernomen om de confrontatie tussen Jong Cercle en Olsa Brakel te laten plaatsvinden. “En wij zullen de drie punten dan maar zaterdag tegen Harelbeke moeten pakken. We keken er echt wel naar uit om vanavond te kunnen voetballen, want we konden tenslotte een stevige stap in het klassement zetten. We stonden op dat vlak voor een cruciale week die ons mogelijk een negen op negen zou kunnen bezorgen. Maar nogmaals, het uitstel was perfect gerechtvaardigd. Voetballen was vanavond onmogelijk”, aldus Nijst.