Misnoegde Jarno Widar geeft Zuid-Limburgse rittenkoers een buis: “Geen enkele ster waard”

Wielrennen juniorenJarno Widar (Crabbé Toitures) was zwaar ontgoocheld na afloop van de 43ste Trixxo Ster van Zuid-Limburg. De junior uit Wellen eindigde op de negentiende plaats op een dikke halve minuut van eindwinnaar Tobias Svarre, maar daar was Widar niet teleurgesteld over. “Eerlijk, ik kan geen goed woord zeggen over deze Ster. Het parcours was slecht, voortdurend draaien en keren, paaltjes her en der, kortom veel te gevaarlijk. En bovendien veel te plat”, klinkt het bij een misnoegde Jarno Widar.

Toch maar even gecheckt of Widar het allemaal zo bedoelde zoals het uit zijn mond kwam. Of was het de teleurstelling na een resultaat dat niet aan de verwachtingen voldeed. “Maar neen, het heeft niks met mijn eigen resultaten te maken. Ik ben zwaar teleurgesteld over de rittenkoers. We rijden hier door een prachtige streek met heel wat uitdagingen. Maar de parcoursbouwers kozen niet voor de uitdagende wegen, stroken waar het verschil kon gemaakt worden. Bovendien was er van hellingen amper sprake, het was een platte Ster van Zuid-Limburg.”

Problemen vragen

Widar was niet de enige renner van het Crabbé Toitures-team die er zo over dacht. Tijdens de ploegbespreking ging er dan ook veel aandacht naar het parcours. “Veel te veel. Er werd telkens een lange lijst met gevaarlijke punten overlopen. Ik begrijp echt niet waarom men een peloton van 150 renners over bepaalde wegen stuurt. Dat is om problemen vragen”, aldus Widar die daarin bijgetreden werd door ploegleider Jo Van Gossum. “We delen allemaal de mening van Jarno. Ik sta zelf versteld van de parcourskeuze, ook al doe ik mijn hoed af voor de medewerkers die elk paaltje vakkundig verpakt hadden.”

Sterker worden

Even terug naar de koers en naar Jarno Widar die ondanks het feit dat hij met een gewone fiets aan de proloog deelnam, de schade wist te beperken. “Klopt en dan is mijn ketting ook nog eens afgelopen”, oppert hij. “Neen, ik kan weinig goeds vertellen over mijn deelname. Ik moet er eens over slapen. Of toch: het was de bedoeling om sterker te worden en ik denk wel dat dat gelukt is. Vooruit, dan toch nog een positief punt.”

Lees ook: meer wielrennen